Los pequeños alumnos del Carmen Martín Gaite junto a la edil Juani Rubio. EÑE

Alumnos del colegio Carmen Martín Gaite de Santa Marta participan en un taller de Halloween

Se trata una de las primeras actividades educativas impulsadas por el Ayuntamiento de Santa Marta en sus colegios

EÑE

Santa Marta de Tormes

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:11

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, Juani Rubio, ha visitado esta mañana a los alumnos de 3º de Primaria que participaban en una de las primeras actividades incluidas dentro de la nueva programación educativa trimestral impulsada por el Consistorio.

En torno a una treintena de escolares han tomado parte en este taller de Halloween, en el que han elaborado originales personajes tan monstruosos como brujas, vampiros o Frankensteins, con los que decorarán sus aulas y los espacios del colegio. Esta actividad se enmarca en la preparación de una de las fiestas más terroríficas y esperadas del año, que se celebrará en Santa Marta el próximo 31 de octubre.

Este taller forma parte de la programación educativa puesta en marcha por la Concejalía de Educación para el trimestre de octubre a diciembre, que tiene como objetivo dinamizar los centros escolares del municipio y reforzar la oferta de actividades complementarias.

El programa incluye propuestas adaptadas a los diferentes niveles educativos, con dos sesiones mensuales en los colegios de Infantil y Primaria y una sesión trimestral en las escuelas infantiles y guarderías. Entre las actividades previstas destacan la yincana por el Día Internacional del Niño, el escape room «Las maletas perdidas» con temática ochentera, talleres de otoño y, para cerrar el trimestre, un escape room navideño titulado «Villa Navideña».

