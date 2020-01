Amigo Alberto— me aborda Lizarra, locuaz, y me larga esta parrafada: No es lícito decir que Sánchez, nominando como Fiscal General a su ministra Dolores Delgado hiciera una propuesta ¡“impecable”!, pulcra, intachable, ¡no!, porque su filiación socialista -sin carnet-, su escuela -Baltasar Garzón, prevaricador-, y su notorio sectarismo, no permiten hablar de proposición impoluta, coño, ni la carta de designación podrá llevar bordado, -como el estandarte de la Virgen en el Rocío -, “sine labe concepta”, sin pecado concebida, el conocido Simpecado, porque nace con el obsceno propósito sanchista de controlar al prestigioso colectivo de Fiscales, y reconózcame usted, don Estella, ¡cuánto aprendió humana y jurídicamente de aquellos “salmantinos”!, Alamillo, Hernández Gil, “Tello” González Zapatero, González Serrano, Almendral, Zataraín, su hermano Juan Antonio... pero es que La Reprobá hasta en tres ocasiones, que fue sorprendida con el golfo de Villarejo, tratando temas detectivescos y escabrosos -sexo, putas, menores...-, tampoco estaba precisamente “exenta de tacha”, como define lo impecable la Academia... aunque no tengo inconveniente en admitir -sigue aleccionándome Lizarra-, que doña Lola no es ningún pendón, será una buena profesional, y personalmente “incapaz de pecar” -segunda acepción académica-, como hacemos los demás mortales, aunque se nos perdone setenta veces siete... Pero ¡qué leches!, como dicen en mi pueblo, “de putas habló la Tacones”, y en este mundo, además de la Virgen -así se la reconoce en las letanías-, lo único impoluto es esa nieve que cubría ayer de madrugada “Las Pistas”, donde hoy se jugará el Unionistas-Real Madrid, hasta que empezaron a retirarla para evitar hielos resbalizos (como diría un sequereño), a las figuras y los animosos aspirantes a serlo. Es como si tú, Alberto, en una de tus columnas llamaras impecune a ¡Amancio Ortega!, que tiene pecunio, pasta, para asar la parada de bueyes de “Florito”. Lo impecable gramaticalmente, que habrá muy pocos casos, es la redacción de nuestra Carta Magna, que la vicepresidenta Carmen Calvo - de Cabra pero no c..., sino egabrense-, quiere reescribir, contra el criterio unánime de una comisión académica paritaria, en la que ha estado la salmantina Paz Battaner. Aunque para considerar impecable, la sonrisa de aquel recepcionista de hotel de “Nubosidad variable” al que por eso Carmiña llamaba Profidén...

-¡Basta, Lizarra! Sonrío.