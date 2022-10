Otro Día de la Hispanidad

Nuevo 12 de octubre, nueva Fiesta Nacional, aunque a mí lo que me gusta, lo que me pone, lo que es más adecuado -por español y por culto, no por “hooligan” de la banderita- es la denominación de Día de la Hispanidad, nuestro ancho mundo, nuestro orgullo.

Y nuevo día de la Hispanidad y nuevo numerito a cargo de los de siempre, el chulángano de La Moncloa. ¡qué hartura!, siempre con lo mismo, siempre los mismos reventadores, los mismos “piquetes” contra la democracia, contra la Constitución y, sobre todo, contra la paz social. El chulángano y sus “chulanguettes”, como los presidentes regionales del País País Vasco (nos roba) y Cataluña (nos roba). Ya está bien de numeritos, de folclore bananero y de fascistas de izquierdas y naZionalistas. Ya está bien de echar leña al fuego, de provocaciones y de intentar enfrentarnos a los españoles de bien, que somos la mayoría frente a estos indeseables que no saben ni hablar.

Quien odie a España, quien quiera su destrucción, simplemente que no se presente a unas elecciones nacionales y se quede en casa rumiando sus complejos; simplemente no podría presentarse, que no lo hagan más allá de su aldea, en Vic o en Irún; ya está bien de tener al enemigo en casa, me da igual un “etarra” que un Echenique; ya está bien de pagarle el sueldo a cuatro gilipollas que, en el conjunto, son cuatro que llevan dando la matraca y pegando tiros en la nuca décadas y encima haciéndoles caso, riéndoles las gracias y soltándoles la pasta mientras nosotros, en Salamanca por ejemplo, no tenemos donde caernos muertos por culpa de estos ectoplasmas (gracias capitán Haddock).

Un nuevo Día de la Hispanidad y vuelta a un debate que sólo existe en las cabezas de estos enfermos de ego y odio. ¡Qué hartazgo, por Dios! Y mientras, el Rey, una vez más, tragando quina, en su digno papel, pero tragando quina por estar rodeado de un ejercito de bobos y malos que tratan de usurpar nada más y nada menos que la agenda del jefe del Estado. Preguntémonos y asaltemos el imperio de la razón: ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta dinámica destructiva de nuestra propia identidad?, ¿hasta cuándo vamos a consentir que esta pandilla basura de bobos y malos nos tenga secuestrados?, ¿hasta cuándo vamos a permitir que destrocen nuestra civilización, que reescriban nuestra Historia y que envenenen nuestra manera de vivir? ¿Hasta cuándo?