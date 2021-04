Oscuridad, árboles, giros y rectificación

El encierro pandémico me ha empujado hacia las series televisivas, producciones que tenía bastante abandonadas a causa de la insoportable cantidad de publicidad que meten las emisoras en abierto. Por eso me suscribí a una plataforma, y de ahí mi inmersión en el mundo de las teleseries de distintas nacionalidades aunque con cierta tendencia mía hacia las francesas tipo conclusivo, es decir que en cada episodio comienza y termina un caso, aunque con un segundo relato de fondo en torno a los protagonistas, generalmente policías. Candice Renoir es, de las francesas, la que más me ha interesado, protagonizada por Cécile Bois, una gran actriz madura y encantadora. Existe en muchas series francesas el abandono de París en favor de la hermosa y cuidada Francia del interior y de la costa.

Pero lo que más me ha llamado la atención son ciertas constantes en los diferentes rodajes, sea cual sea la nacionalidad de los productores o directores. La primera de ellas es la abundancia –para mí bastante molesta- de escenas rodadas en la oscuridad, con dificultad para la vista que la ausencia de luz conlleva.

La segunda constante la constituye la abundancia de bosques, que generalmente sirven para contemplar persecuciones entre los árboles.

La última constante que quiero señalar se refiere a las series en cuyos argumentos no hay soluciones de continuidad. En otras palabras, son guiones alargados en relación con las películas de toda la vida. Ese alargamiento, con frecuencia desmesurado, obliga a los guionistas a introducir múltiples giros (cambios de dirección en la narración), lo cual tiende a confundir al espectador.

Finalmente, aquí va la rectificación: la semana pasada y a propósito del desembarco de Miguel Barroso en Prisa responsabilicé de ello a Javier de Paz, y me equivoqué. Así que hoy rectifico y doy noticia de que el vallisoletano Javier de Paz (sobrino de Mancho, el conocido sindicalista de UGT) ha tenido una brillante carrera profesional dentro de la Administración (fue director general en el Ministerio de Comercio con Javier Gómez Navarro) y fuera de ella. Hace ya años que se ocupa de altas misiones dentro de Telefónica S.A. y ahora es presidente de Telefónica Ingeniería de Seguridad, S. L., consejero de Telefónica Móviles de Argentina, S. A., de Telefónica Brasil, S.A. y de Pegaso (México).

Quien fue secretario general de Juventudes Socialistas ha sabido abrirse paso con gran éxito en el campo empresarial.