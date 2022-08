Oda a los forasteros

Los pueblos de nuestra provincia prácticamente cuelgan el cartel de ‘completo’. Desde hace dos o tres semanas, sus calles muestran una inusitada animación -con fecha de caducidad- que demuestra el potencial que tiene el mundo rural. Y no como destino turístico: la mayoría de los forasteros que llegan no son ese visitante de fin de semana que nos utiliza como su parque de atracciones natural al que huir de su estresante existencia. Saben a lo que vienen. A sus verdaderas raíces, a los orígenes de su familia. Y aún así, año tras año se repiten los mismos problemas y los mismos sollozos al toparse con la realidad del mundo rural.

Para empezar, las redes de abastecimiento de agua están pensadas para unos pocos. Básicamente, para los que viven allí los otros once meses del año. Y claro, en municipios donde se duplica, triplica o quintuplica la población en verano, y con los estragos que el cambio climático nos está mostrando, nos encontramos con faltas en el servicio. Cada vez son más los Ayuntamientos -con toda la razón del mundo- que acuerdan restricciones. Porque claro, tampoco es lo suyo que, porque en un mes el consumo medio vaya a dispararse, esto vaya a ocasionar problemas en el suministro para los que no se van. Si hablamos de la sanidad, la crítica se convierte en peligro real. La sanidad rural colapsa en verano. Más si cabe. No me cansaré de decir que el Gobierno del Partido Popular en la Junta está desarticulando conscientemente la sanidad rural. Para poneros en situación, y barriendo para casa, la Zona Básica de Salud del Abadengo, con menos de cinco mil tarjetas sanitarias, triplica la población durante este mes, contando con el mismo número de efectivos. Si los equipos de urgencia son insuficientes el resto del año, ¿qué ocurre cuando los potenciales usuarios del servicio público incrementan su número? Dado el caso, ¿la Junta sería condenable por homicidio imprudente o involuntario?

¿Y si hablamos del perjuicio que supone tener que recorrer decenas de kilómetros hasta el cajero más cercano si quieres disponer de efectivo? Lo que para unos son solo unas semanas, para otras es un modelo de vida. Señoras y señores mayores que cogen el único bus semanal -¡solo uno a la semana!- que le acerca a la cabecera de la comarca para ir a la pescadería o al banco. Aunque ya parece que ni si quiera se mantiene en los municipios más poblados, donde, ya no por derecho, si no por decencia, todavía se acumula algún servicio público. Y la problemática no acaba aquí: colapso en las redes de telefonía, falta de aparcamiento, suciedad al aumentar la población contando con el mismo número de operarios, aguantar las quejas de foráneos porque no encuentran leche texturizada de coco ecológico, el ruido, aquellos que no saben convivir con la fauna doméstica, la cola en los establecimientos... Resumiendo, lo que para unos es su descanso estival, para otros se convierte en su infierno veraniego.

Pero bueno, por supuesto que no todo es malo. Este mes supone el gran aporte económico para empresarias locales, que las hay que sobreviven de los meses de verano. Además, ver el pueblo tan lleno de vida, debe de evocar a tiempos pasados a quienes vivieron con las calles más llenas. Y demuestra el plausible potencial del municipio. Los reencuentros. Los abuelos y abuelas que desean que llegue esta época para poder disfrutar de unos nietos que viven a cientos de kilómetros. Los amigos de toda la vida. O los que solo ves verano tras verano, pero que sientes más cercanos que los de tu día a día. El verano, el campo, la acogida de la gente. En definitiva, las razones por las que año tras año nuestros pueblos se llenan. Aunque falte empatía. Y no se pueda comprar leche textura de coco ecológico.