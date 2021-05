A finales del XIX y principios del XX, la gente humilde solía acceder a una vivienda mediante el régimen de alquiler y como el mobiliario y enseres eran reducidísimos, los traslados eran relativamente fáciles y constituían una fiesta en la que participaban familiares, vecinos y amistades o se encargaba a alguno de los carromateros, soguillas, bauleros o mozos de cordel censados, si se trataba de mudanzas a una considerable distancia, dentro de lo reducido de la Salamanca de la época.

Era típico el sistema de anunciar los pisos vacíos, para alquilar, por medio del “albarán”, cuadrado de papel (blanco o de periódico) sujeto entre los barrotes de los balcones o ventanas de la vivienda.

Uno de los más célebres mozos de cordel en Salamanca fue el inefable “Bórchigas”, con sus arcones, baúles y “mundos” alineados junto a la pared de la Clerecía, por el lado de san Isidro. Fue además animador de las charangas carnavaleras y contratista de los caballos para la Plaza de Toros, recordándosele como el arquetipo de persona oronda, tranquila y flemática.

El otro foco de reunión de los mozos de cordel fue la plaza de la Lonja donde se colocaban entre el armatoste de madera pintado de ocre, conocido como “la pagoda de Barazal”, (en el que el ciego José vendía lo mismo metros de mecha para el chisquero de pedernal, que vinos y aguardientes o participaciones de lotería), y la trasera del comercio de Prudencio Santos, de la Plaza Mayor, (luego joyería Paulino), extendiéndose hasta la escalerilla del Ochavo. El quiosco, tras su traspaso, se convirtió en el bar de Pepe “el Hornero”, refugio para los madrugadores mozos de cordel, donde entonaban las “cuerdas” vocales a base de aguardiente.

Pedro Ciro “el Baulero”, junto con Isidro Caballero Hernández, “el Fatty” y el apodado “Belmonte”, que inmortalizó la pintora salmantina Eulalia del Castillo Nicolau al conseguir el galardón de honor en la Exposición de Bellas Artes de setiembre de 1943, fueron el trío de limpiabotas que actuaron en numerosas ocasiones en festivales benéficos lidiando becerras en la Plaza de Toros. Pedro Ciro debió su apodo a que de joven ejerció el oficio de mozo de cordel o baulero.

El Reglamento por el que se regía el gremio data de 1844 y obligaba a sus miembros a inscribirse en un registro, se les dotaba de una chapa de latón ovalada de 4 dedos de ancha, en la que figuraba el número de licencia y que tenían que asegurar en la gorra, que formaba parte del atuendo, junto con la amplia blusa, de color gris azulado. Colgado del cuello llevaban el “reloj”, que en su argot era la cuerda o cordel para atar o manejar los bultos, maletas o baúles. También podían llevar la cuerda enrollada desde un hombro a la cadera contraria, como las mangueras de los bomberos.

En la biblioteca de Enrique Gil y tratando el tema de “El segador”, se dice: Afortunadamente Galicia provee al resto de España de gente que si no desempeña altos cargos en la república, no por eso deja de ser útil y aun necesaria en todo el mundo. De allí salen la mayor parte de los mozos de cordel que sostienen las esquinas de la capital, cuando no van con algún tercio sobre sus anchos y fornidos lomos...

El oficio se fue extinguiendo a partir de 1928 y solo resistieron los mozos de equipajes de las estaciones para llevar los bultos desde o hacia el tren y desde las puertas y los taxis. Ha quedado inmortalizado el mozo de cordel en la colección “Los trajes de España” de Juan Carrafa, editada por la Real Calcografía en 1825, con dibujos de José Ribelles y Helip, nº R-3137.