Lo de las Ferias y Fiestas

Pasado mañana dan comienzo las Ferias y Fiestas de Salamanca. Aunque el pasado viernes ya pudimos ver el desfile de políticos que se habían puesto sus mejores galas para la inauguración de Salamaq, oficialmente no es hasta este miércoles cuando se dará luz verde. Porque claro, la agropecuaria es la única ocasión en la que pueden venir a hacerse fotos fingiendo que se acuerdan del sector -al menos una vez al año- y en la que no hacen el ridículo al que nos tienen acostumbrados en las campañas electorales personajes como el vicepresidente sin funciones, posando con vacas sin cambiarse los mocasines.

En fin. Me andaré sin rodeos: el programa de Ferias y Fiestas deja bastante que desear para una ciudad de este tamaño. Desconozco si es por temas de presupuesto o por falta de ambición. Pero la programación, una vez más, se queda bastante corta. El grueso de la oferta cultural, con musicales famosos y obras de teatro, es de pago.

Es decir, perfectamente podrían tener lugar un fin de semana de noviembre y probablemente tendrían más éxito, a la par que impulsaría ese reconocimiento de hace dos décadas de “ciudad de la cultura”. Y una vez más, se deja fuera a los barrios. Entiendo, y está bien, que se concentren los grandes eventos en el centro. Pero los salmantinos que no residen en los distritos céntricos -San Juan, Labradores, Centro, San Cristóbal, Úrsulas-San Marcos y Alamedilla-, hasta donde yo sé, pagan los mismos impuestos.

Por no hablar del programa musical. Los artistas son de reconocido prestigio nacional, poca duda hay de ello. Pero estoy convencido de que por menos dinero se podría traer cantantes consolidados para el disfrute de vecinas y venideras.

Tampoco voy a pedir que se dejen los euros como Óscar Puente en Valladolid trayendo a un artista internacional del cual habría que dar gracias si entre todas sabemos decir un par de canciones suyas. Pero algo que motive a la gente.

Y en todo caso siendo plurales. Con prácticamente una semana de actuaciones, hay cabida para distintos estilos de música de diferentes generaciones. Y más teniendo en cuenta que las personas mayores siempre suelen ser las grandes olvidadas en las fiestas de todos los municipios. Y por qué no, traer orquestas.

Somos una provincia con mucho apego a las verbenas. Basta con visitar cualquier pueblo en verano. Y no hablo de estos espectáculos grandiosos que están de moda últimamente -y que valen una pasta, todo sea dicho-. Una verbena decente. Sabiendo que la fórmula funciona, ¿dónde está el problema? Eso sí, a ser posible que no canten el Vals del Obrero para que los cayetanos malinterpreten eso de “este es mi sitio, esta es mi gente” sin acabar el verso que reza “somos obreros, la clase preferente”. Y esto es una petición personal: que no acabe con la de Fiesta Pagana.

Son las últimas fiestas de esta corporación. Poco han tenido en cuenta esta vez las elecciones. Por no decir nada. Y eso que recientemente se publicó un estudio de dos politólogos en el que recogían que, si se duplica el gasto por habitante destinado a la organización de fiestas populares durante el último año de legislatura, en los siguientes comicios se obtienen hasta un 2,5% más de votos, mientras que, si reducen el gasto a la mitad, pueden llegar a perder hasta el 1,2%.

Es decir, las últimas fiestas pueden llegar a ser una oportunidad única para la reelección. Allá cada uno. Yo dejo este consejo gratuito por aquí, por si alguien quiere tomar nota.

Y habrá quién diga que lo de los festejos es un gasto superfluo teniendo en cuenta las penurias que pasan algunas personas y el estado de los servicios públicos. Y le tengo que dar la razón. Pero peor es gastar dinero en unas fiestas que no convencen a nadie.