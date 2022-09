La deuda ferroviaria

Ya era hora de que el PSOE de Salamanca se uniera a las voces que claman por recuperar el cuarto servicio de Alvia y que la conexión por tren entre Lisboa y Madrid pase por esta capital. Lo mejor sería que el secretario provincial de los socialistas y diputado, David Serrada, se dirigiera directamente a sus camaradas del Gobierno sanchista para ver si esta vez se acuerdan, aunque solo sea por una vez, de esta tierra. Pero ha preferido presentarse ante la subdelegada del Gobierno para que le transmita el mensaje ‘a quien corresponda’. Si en un cara a caras las posibilidades de éxito serían muy limitadas, utilizando intermediarios las demandas de los socialistas salmantinos llevan ya olor a papelera.

Y eso que los portugueses están muy por la labor y su gobierno ha reiterado en más de una ocasión que prefieren la conexión charra a la extremeña, pero no sé por qué me da que en La Moncloa son de otra opinión. Por supuesto, nada tiene que ver su negativa con que en Salamanca y en Castilla y León gobierne el PP tanto la Diputación como el Ayuntamiento o la Junta, mientras que en Extremadura, la opción competidora para la conexión lisboeta, reina el PSOE.

A estas alturas de la temporada, todos sabemos que Pedro Sánchez nunca discriminaría a una provincia o a una región por sus colores políticos. Su Sanchidad nunca favorecerá a Cataluña o al País Vasco por necesitar los votos de sus separatistas diputados, ni engordará las inversiones de las ciudades o los territorios con alcaldes y presidentes socialistas. Ni se le ocurre.

Por tanto, el hecho demostrado de que este Ejecutivo sanchista/comunista no ha hecho nada por Salamanca en los últimos tres años no supone ningún castigo. No, es mera casualidad. Las inversiones potentes, las que de verdad contribuyen a acelerar el progreso de una provincia, se reparten al tuntún y aquí tenemos la mala pata de que no cae ninguna. Tocó el premio Gordo de la Lotería en 2019 y con eso ya hemos completado nuestro cupo de suerte para el próximo siglo.

Mientras el PSOE local clama, y no se lo vamos a reprochar, sino al contrario, en la Junta miran para otro lado. Los de Alfonso Fernández Mañueco tienen la sana intención de subvencionar los bonos del Alvia a Madrid, pero entre ponte y estate quieto, llevan un año mareando la perdiz. Es verdad que la competencia del transporte por ferrocarril corresponde al Gobierno central y que debería ser el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana el encargado de facilitarles la vida a los viajeros entre Salamanca y la capital de España, pero visto que la ministra Raquel Sánchez no muestra ninguna voluntad, bien podría Suárez Quiñones arrimar el hombro. El Gobierno regional subvencionan muchas estupideces con menos sentido que el loable objetivo de paliar el aislamiento ferroviario de este reducto del Oeste.

Con tanta ‘deuda’ ferroviaria con Salamanca, Raquel Sánchez no se acercará por la capital, por la cuenta que le trae. Quien sí lo hizo el pasado viernes fue el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, con motivo de la inauguración de la Feria Salamaq. Escuchándole enumerar la inmensa lista de ayudas que Luis Planas dice haber puesto en marcha (que no pagado, que eso es harina de otro costal) uno llega a pensar que los ganaderos de Salamanca están enterrados en billetes de cincuenta euros, que tienen dinero para asar una vaca, que diría la madre de algún sindicalista andaluz. Y nada más lejos de la realidad.

El caso es que este ministro, de manera incomprensible dada su inutilidad a la hora de negociar la PAC o a la hora de reunir durante todo el verano la mesa de la sequía, cae bien. Eso le permite pasearse por la feria entre ovejas y terneros sin que nadie le ponga las peras al cuarto. Los regantes le pitaron en la lejanía pero poco más. Y eso a pesar de que este Gobierno no tiene ninguna intención de ampliar, recrecer o construir esos embalses que de forma acuciante necesita esta tierra.