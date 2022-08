La alabanza tiene un límite

El PSOE de Salamanca se ha caracterizado siempre por la férrea defensa del Gobierno de Pedro Sánchez y en esa línea no admite excepciones. En tres años de gestión del Ejecutivo socialista-podemita no hemos podido escuchar ni una palabra de crítica a lo poco que se ha hecho y lo mucho que no se ha hecho en nuestra provincia.

Esto, hay que admitirlo, no resulta extraño dentro de los usos y costumbres de los políticos en Salamanca, porque tampoco los altos cargos del PP se permiten censurar a la Junta de Castilla y León cuando en el Colegio de la Asunción ondea la bandera de sus colores. Esta norma general registró una notable excepción durante la pandemia, cuando voces de la Diputación y sobre todo del Ayuntamiento de la capital se alzaron contra la política implacable y restrictiva (cierrabares) de la Consejería de Sanidad en manos de Verónica Casado, si bien hay que tener en cuenta que la gestión sanitaria correspondía a Ciudadanos... con el consentimiento cómplice de Alfonso Fernández Mañueco

Los socialistas salmantinos tampoco son muy dados a reivindicar mejoras para la provincia ante el Gobierno sanchista, a pesar de la larga lista de necesidades y de proyectos parados y olvidados. Bien es cierto que los populares hacían tres cuartos de lo mismo cuando era Mariano Rajoy quien dormía en La Moncloa.

A lo que no se atrevían los dirigentes populares en tiempos del marianismo, y aquí encontramos el gran punto diferencial, era a salir a defender al Gobierno central hasta el punto de falsear la realidad y arremeter de paso contra todo y contra todos, en lugar de reconocer un error. Que es lo que ha hecho ayer el secretario provincial del PSOE, David Serrada.

Nada le hubiera costado al líder de los socialistas salmantinos admitir que el decreto de medidas para el ahorro energético de su amada Teresa Ribera no era un dechado de exactitud y claridad. Que la premura de los tiempos para cumplir con el mandato de la Unión Europea provocó que algunos extremos no quedasen bien definidos de principio y que por ello hubo que añadir algunas aclaraciones. No hacía falta reconocer que el texto era una chapuza sin ninguna base científica ni estadística, un engendro en cuanto a técnica jurídica y un lamentable patinazo institucional por invadir competencias ajenas. Eso habría que dejarlo para los comentaristas imparciales.

Al PSOE de Salamanca no le podemos pedir eso, pero una cosa es no reconocer ni los fallos más clamorosos, y otra echarle la culpa a la oposición, al PP en este caso, de las meteduras de pata de una ministra que ha dado bandazos en el asunto del ahorro energético como pollo sin cabeza. Serrada acusó ayer al alcalde Carlos García Carbayo y a la Diputación presidida por Javier Iglesias de usar “la demagogia, el engaño y los bulos para generar confusión y oponerse al ahorro energético”. Y todo por haber dicho en ambos casos lo mismo que han señalado todos los medios de comunicación (salvo eximias excepciones de la prensa sanchista) que la ministra rectificó sobre la obligación de apagar las luces de los monumentos y rebajó de 27 a 25 la temperatura máxima en la hostelería.

Tampoco es cierto que el Ayuntamiento o la Diputación se opongan al ahorro energético. Creo que nadie con dos dedos de frente puede oponerse en estos momentos a gastar menos luz, gas o petróleo (salvo los dirigentes de Vox, que niegan el calentamiento global y son partidarios de que cada cual ahorre lo que le venga en gana). A lo que se han opuesto los dirigentes locales del PP, igual que sus correligionarios de otras provincias y regiones, es a un plan parido a toda prisa, sin consenso, sin estudios, sin diálogo con los afectados y sin la menor seguridad de que vaya a tener un efecto significativo sobre la factura energética.

Una cosa es defender al Gobierno y otra culpar a la oposición de sus estrepitosos errores. Ahí Serrada se pasó de frenada.