Hoy comienza el mes de julio. Me gustan los cambios de mes, pues más allá del paso del tiempo, son como tu vida botando divertida -aunque a veces no tanto- entre ellos. Además, un nuevo mes es siempre una esperanza, doce “nocheviejas” de buenos propósitos: seré mejor persona, iré a Sangenjo, trabajaré aún mejor, recorreré una autopista de nubes en un “Mini Cooper”, celebraré un cumpleaños el día 28, seguiré escribiendo “Campos Elíseos 215”, y desearé, como hago cada noche, que todo nos vaya bien. Gracias Dios... por Mississippi (como dicen en Arkansas y en otros estados del profundo Sur) y gracias también por tanto que Tú sabes. Y así, entre sueños y esfuerzos, lo vamos consiguiendo. Y todo por un segundo de gloria, de paz, de triunfo, de amor, de bienestar; por una copa de vino blanco contigo, por un “whatsapp” a tiempo, por una foto perfecta del instante perfecto, por escuchar -otra vez- a Cristian Castro cantando “Volver a amar”...

Entrar en julio es además zambullirse de lleno en el verano. El verano, paraíso en la tierra. Sí, con todos los tópicos que queramos, pero paraíso: viajes, cenas románticas sobre un océano azul, primeros amores, ensaladas, atardeceres de escándalo, la playa, los náuticos (¡vivan los 80!) y por supuesto las bicicletas... Mi primera idea del verano fue la luz cegadora de Castilla a las 4 de la tarde, la construcción de Puerto Banús y el ruido en mi cabeza de un manantial en la campiña inglesa (Enid Blyton tuvo la culpa).

No quiero hoy escribir de la absurda y peligrosa realidad que nos están obligando a vivir. Deseo intensamente en este primero de julio escribir de la esperanza que me transmite inaugurar un mes tan bonito, escribir sobre el verano que pinta sueños, pasiones, y al que les pone música e imágenes Jamiroquai con “Seven Days in June”. Ay, Jamiroquai, han pasado tan solo veinte años de sus éxitos y ya parecemos todos neandertales.

Llega julio y saco mis camisas de flores. Feliz verano.