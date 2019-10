Salen las nuevas encuestas de estimación de voto y quien más y quien menos se agarra los machos (expresión machista, lo sé, pero teniendo en cuenta que todos los candidatos a la presidencia del Gobierno son hombres, creo que está bien traída). Los que se hacían los fuertes antes de que se convocaran las nuevas elecciones (o sea, todos) ahora andan temblequeando como si hubiera llegado un invierno de los de antes, sin cambio climático. De entre ellos, quienes, aunque disimulen, están que no les llega la camisa al cuerpo son los de UPyD y Cs que cada vez cuentan con menos seguidores potenciales. ¿Qué fue de toda su fuerza de partidos políticos alternativos, jóvenes, con ganas de cambiar el mundo? ¿Quizás ahora se les percibe de otro modo, no se les cree y por eso se les retira el voto? ¿O es que, tal vez, a fuerza de no ponerse de acuerdo, los políticos vuelven a convencer a la población de que solo cabe el bipartidismo para que España sea gobernable?

Mientras el PSOE Y PP recuperan fortalezas (ya saben unas veces más uno y otra más el otro) los demás se quedan mermados por sus propios contrincantes que, curiosamente parecen ser VOX, que reúne más allá de la extrema derecha, a los descreídos y a los que piensan que en política siempre hay que mantener el criterio, aunque vaya en detrimento de alcanzar acuerdos y hacerlo no conduzca más que a un callejón sin salida. (Porque eso de permanecer siempre firme, en el mismo sitio y sin escuchar a los demás, convierte en piedra a quien lo hace; pero no precisamente por solidez, sino por la tontería de creerse en posesión de la verdad.) O el Más País de Errejón que posiblemente también araña algún voto de Cs. Errejón no se sabe lo que es. Muchos dicen que un “tapado”. Que pretende dar una imagen y que la realidad que esconde es muy distinta. Yo no soy capaz de pronunciarme. Siempre me cayó bien. Es culto, tiene buenas maneras... Pero, no sé por qué, tengo la intuición de que es ese “amigo” que te cuesta el novio, el trabajo y otras amistades e incluso pelearte con tu padre. El que maneja los hilos cuando parece que lo hace otro. Poner un Errejón en la vida es de lo más arriesgado. Aunque en el antiguo Podemos, el riesgo de la división —“divide y vencerás”— siempre ha estado del lado de sus enemigos. No hay nada peor que ir de “compañeritos del alma” y luego dejar ver los puñales. Y son muchos los que han brillado en las filas de Podemos desde su creación hasta ahora que lleva nombre femenino, pero sigue pilotado por un hombre. En fin, qué quieren. El panorama da asco. PSOE y PP afianzan posiciones, ergo volvemos al detestable bipartidismo, el resto de los partidos pierden fuerza y credibilidad y la sombra de las traiciones se cierne sobre los políticos. ¿No se sienten ustedes engañados una vez más? “Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti”. Lo decía Nietzsche. Y no sé por qué, se me viene a la cabeza mientras escribo.