No nos constan su nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento. Unicamente sabemos que falleció repentinamente de un derrame cerebral en Salamanca la madrugada del 2 de enero de 1910, horas después de cerrar las puertas de su teatro, del disgusto al comprobar que su espectáculo no resultaba tan brillante como era su deseo, aunque el público salmantino le seguía siendo fiel. Desde el día 21 de diciembre, tras la despedida de la cupletista la Bella Mora, se anuncia para el día 27 el debut de la cupletista la Bella Carmina y el ventrílocuo señor Castrillo, quienes no pueden hacerlo por no haber llegado el vestuario, como consecuencia del temporal, no pudiendo actuar todavía el 1 de enero.

En 1905 arrienda los locales de El Siglo en la calle del Prior número 5, como Salón Variedades y la sección de cine Palacio de la Ilusión. Da funciones cinematográficas trufadas de varietés en los intermedios y comienza a desfilar por Salamanca lo más granado de tal género. Así las cupletistas la Americanita, Violeta, la Bella Bilbao, la Napolitana, Granito de Oro, Luisa Reyes, Mariucha, las hermanas Orientales, Manolita Préndez, Conchita Fernández, Paquita Vela, La Torrerica y Los Rabaleros, el trío Lucerito o la sensacional Antonia Galindo, La Bella Dora, conocida como la Reina del Garrotín.

El 17 de abril de 1906 con el local del salón Variedades, acondiciona el fondo de la Cerrada del Corrillo y monta el Circo Variedades. Actúan los gimnastas señores Romero, Hernández y el tonto Eduardini, equilibrista señor Florenuz, los caballos amaestrados del señor Díaz, los perros de la señorita Davia y las señoritas Joanne en el trapecio, Julieta en el caballo y Díaz en el alambre. El 29 de diciembre de 1906 lo transforma en Circo gallístico que perdura hasta 1911 en que pasa a Zamora 24.

El 11 de setiembre de 1906 debuta el ventrílocuo señor Juliano, el mejor del momento, quien se despide el 21 de setiembre, pero por el éxito alcanzado se le prorroga el contrato hasta el 5 de octubre. De sus muñecos: Ninchi, Agapito, el negro Pancho la señora Pachulete, la Muñeca o los tres tíos, Cepa, Patricio y Roque, aprendió Felipe Moreno, quien transmitió sus saberes al hermano pequeño “El Señor Wences”.

El 21 de noviembre de 1908 debuta Amalia Molina, anunciada para el día 7. Ataviada con un traje de charra comprado en Salamanca canta, del repertorio del maestro Ledesma, algunos cantos charros, dirigiendo la orquesta el maestro García Bernalt y bailando los pasos enseñados por el tío Gencio de Los Villares. Tras su apoteósico éxito en América, donde luce el traje y los cantos, vuelve a Salamanca el 5 de enero de 1911 al teatro Liceo.

Al fallecer Jitiván se hace cargo del negocio Marcelino Herrero el 25 de febrero quien lo denomina Cine Salmantino, aunque días antes lo había explotado Secundino Feijóo.