Duelo a primera sangre

Los dos aspirantes a dirigir Ciudadanos tienen raíces charras y de lugares cercanos. Inés Arrimadas no nació en Salmoral porque su padre, Harry, estaba destinado en Jerez; y Francisco Igea no vio la luz en Cantalapiedra porque su padre había marchado a Valladolid. Mira por cuanto la política enfrenta a quienes tienen sangre salmoreña y cantalpetrense, por la sucesión del fundador Albert Rivera. La cara angelical que se batió gallardamente el cobre en un hostil Parlamento catalán, frente al rostro usualmente crispado de quien sesteaba en una plácida Castilla y León. Los modales valientes de una dama con sonrisa y guante de seda, contra la palabra seca, habitualmente desabrida, de quien cree poseer la pureza democrática. Dice que su partido está “en parada cardiaca”. ¿Pretenderá ser el desfibrilador?. Ay, Francisco Igea Arisqueta, que en la cuna de tus mayores canta la piedra, muy cerca el pino, pero tus apellidos cantan tu talante, ¡ea, ea, ea, Igea se cabrea!; y el segundo, si no viene de arisco, coño, parece una marca de escopeta.

Pues así ha llegado el que algunos llaman Igeta, a ser candidato: viniendo de UPyD ; denunciando los manejos del aparato pucelano de Cs para favorecer a Silvia Clemente, sepultando políticamente con patatas aquel bluff segoviano, y de paso al listísimo y retorcido vallisoletano Yáñez, el muñidor “con estudios” (que en tiempos de bonanza fue increíblemente diputado al Congreso por Salamanca); en fin, colándose de Vicepresidente de Castilla y León — paciencia, Mañueco—, por el pacto Cs-PP, que no se sabe si quiere mantener o desbaratar, en estas tierras, Andalucía, País Vasco... Mientras, sigue de baja en el Hospital de Palencia. Igea ejerce de Vice, manda, cobra, enreda, muerde con sus generosos dientes, y como si fuera uno de sus enfermos de digestivo, padece disfagia, o sea, que tiene dificultades para tragar políticamente. Un regalito.

Lo cierto es que los doce Procuradores — no apóstoles—, que encabeza el también salmantino Luis Fuentes, no siguen a un único Maestro en el partido. Están partidos, aunque Salamanca prefiera claramente a Arrimadas, que supongo ganará con holgura. Pero me malicio que para mandar sobre náufragos, que acabarán arribando unos a las playas del PP, y otros a las del PSOE. El centrismo, nuevamente derrotado.