Cuando tú no estás” es una preciosa e íntima canción de Raphael que fue escrita por Manuel Alejandro (Jerez de la Frontera, 1933), que no sólo es un compositor de grandes éxitos de José José, Emmanuel, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Camilo Sesto y tantos otros, es un alma ebria de sensibilidad. Lloro con Manuel Alejandro: creo que compones “Procuro olvidarte” y te mueres; de hecho, cada vez que la escucho en la versión de la brasileña Simone, me muero. Como en otra de sus canciones, “Quiero morir cansado” de felicidad, de aportar algo a quienes me rodean. Morir de un ataque de sentimientos, como comerte a besos a tu novia en el ascensor de su casa poco antes de la medianoche, ¿recuerdan? Recuerden, recuerden...

Pero Manuel Alejandro no es nadie para la España del siglo XXI, la de la progresía ignorante, ni tampoco lo es el genial dibujante Francisco Ibáñez (Mortadelo y Filemón). Para esa España intelectualmente palurda sólo existen la tontería y el absurdo. Bobos gourmet.

Ya puede ser Manuel Alejandro el más grande compositor contemporáneo en español, que para el jurado vendido de los premios Princesa de Asturias de las Artes 2021, sólo existe el postureo, como buen adalid de un mundo acomplejado. Ignorante, quiero insistir.

“Cuando tú no estás” (qué sabrá un jurado de canosos agradecidos lo que significa la soledad, la ausencia, la muerte, el desamor, no digamos el amor) no tenía nada que hacer frente a Marina Abramovic, “artista” que ha hecho de la performance sus 5 minutos de fama. Andy Warhol, querido, bebamos y olvidemos este desastre. Pero quién soy yo, que me quedé a vivir con Hopper en el Instituto de Arte de Chicago -y pongo a Anish Kapoor y a Jaume Plensa por testigos- para criticar a una vendedora serbia de crecepelos que igual engatusa a los tontos del MoMA que a los catetos del Princesa de Asturias. Mirémonos a los ojos 700 horas sin decir nada y olvidemos Las meninas, o a Renoir, o a Bill Viola... Echarte de menos cuando tú no estás, sí es una performance, y sin presumir de genio del corazón.