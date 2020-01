Dónde estáis, cobardes? ¿Por qué no decís públicamente lo que susurráis en los mentideros, o cuando lleváis dos copitas en todo lo alto? Ya sabemos, queridos socialdemócratas, que estáis no solo preocupados, sino asustados de la audacia de vuestro secretario general; que vosotros también pensáis que con estos pactos el viejo PSOE se va al carajo, porque vuestros compañeros de Fuentesauco, Almendralejo, Carmona o Monsagro, no pueden entender ni bendecir los abrazos fraternales con Iglesias, ni el gobierno con Podemos – que a vosotros s siguen quitando el sueño -, ni menos los pactos con Esquerra, que a cualquier socialista inducirán al insomnio crónico. Hay muchos correligionarios vuestros que no entienden que se negocie una consulta en que no van a poder participar zamoranos, extremeños, charros...¿Os suena eso de la soberanía nacional y donde reside?. Porque el mas lerdo traduce que lo convenido encubre un referéndum sobre la autodeterminación, en que solo votarán los catalanes. ¿Qué pensarán esas buenas gentes de izquierda honrada, escamados porque en el documento firmado no aparece siquiera la palabra Constitución?. ¿Dónde están? Queremos verlos, mostrando una elemental valentía política. Son leones en la taberna, y liebres en el partido y la plazuela. Avestruces escondiendo la cabeza entre las alas. ¿Para cuando vais a defender vuestros principios, cuando España esté escoñada?. Pero ¿y los que no tenéis sillón privilegiado que defender, “solamente” vuestras convicciones? ¡Cobardes!

¿Que pensarán los hijos y nietos de los socialistas que lucharon por la República, pero que en su fuero interno saben que la prostituyeron los mas sectarios y violentos, con la “ayuda” comunista? Debían saber que las dos Españas se reconciliaron con la Carta Magna de 1978, si, la de la concordia, y que los socios que acaba de echarse Pedro Sánchez para investirse, están en la mas oscura de las discordias - incluso civil, familiar...-, en un genuino Frente Popular, de tan ingrata memoria. ¿Dónde os escondéis?. ¿Vais a seguir callados como puertas, como Felipe, Guerra, como Tudanca en Valladolid, o los Mateos y Pablos en Salamanca? ¿Acaso vais a tragaros las opiniones que en privado algunos musitáis, como se han comido vergonzantemente las suyas - de rechazo al gobierno Frankestein -, los barones Lambán o Page?. ¿Y los que ahora permanecen como mandilones, sin repetir que si Pedro hace eso, me borro del partido? ¡Caguetas!. Os están destrozando vuestra organización, y de paso la patria, y seguís ajabardados.

El señorito de la Moncloa seguirá, pero a costa del PSOE mas que centenario, que perdió por el camino la “O” de Obrero, y con el apóstata Sánchez, a punto está de arrojar a la cuneta la “E” de Español. ¿Qué así seréis un moderno partido socialdemócrata occidental? ¡Quiá! En la Comunidad no hay un solo ejemplo de este amancebamiento con lo peor de cada casa, con un comunismo semejante al residual de varios tiranos de Suramérica, y con el nacionalismo (que hasta prendió la mecha de la primera Guerra Mundial), y que sigue haciendo derricias donde se le permite florecer y dar golpes de Estado ¡Miedicas!. Hay ocasiones en la vida que hay que jugársela políticamente, por dignidad, y esta es una de ellas.

Uno entiende que para un socialista leal, resulta duro reconocer que su secretario general – al que ya tuvieron que echar una vez -, es mas falso que Judas con el Maestro, tan traidor como Bruto con Julio César, o que Bellido Dolfos con el Rey Sancho. Diréis “¡infundios de la derechona, de los fachas!”. No os engañéis. Es así desde antes de que el impostor , “el guapo”, plagiara su tesis doctoral, engañara a diestro y siniestro, y empleara circunloquios engañosos, llamando “conflicto” al golpe de Estado, “consulta” al referéndum, y “adecuación de estructuras” a la independencia de Cataluña, País Vasco... O sea, dispuesto a vender lo que precise, como Esaú – en su caso, pedazos de soberanía nacional -, con tal de tomar su plato de lentejas en Moncloa. Pero, coño, los que mantenéis la cabeza en su sitio, elevad vuestra protesta, ¡no me seáis gallinas! ¿Vais a consentir que el destino de España dependa del voto de un turolense con apenas 19.000 votos, quizás por una carretera o un tren?

En “Madera de héroe”, Delibes reflexiona sobre la traición y el heroísmo. Sostenía que la frontera entre ambos es “tan fina como un papel de fumar”. Uno ha soñado que en la votación de investidura, algún socialista se levante, diga “No” y se convierta para unos en héroe y para otros en traidor. La diferencia estriba en que traicionaría a un felón, pero se convertiría en un héroe de la patria. Desgraciadamente el PSOE ya no es un partido, sino una partida. De cobardes.