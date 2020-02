‘Bodas de sangre’ y Juan del Enzina

Roger Tinnell en ABC Cultural de 6/8/1993 cuenta que Federico García Lorca escribió en el margen de la cantata de Juan del Enzina, “Qu´es de ti, desconsolado”, en el tercer tomo del “Cancionero musical popular español” de Felipe Pedrell, existente en la Fundación García Lorca de Madrid: “Dos violines. Escena de la muerte”.

Efectivamente en la página 16 figura la cantata: “¿Qu´es de ti, desconsolado? / ¿Qu´es de ti, Rey de Granada? / ¿Qu´es de tu tierra y tus moros? / ¿Dónde tienes tu morada?...”.

La duda surge cuando se intenta averiguar para qué escena de la muerte utiliza Lorca dos violines. Si hacemos un recorrido por su obra vemos que cuando muere “Mariana Pineda” se escucha un vivo campaneo y canta un coro de niños el romance: “Oh qué día tan triste en Granada”. En “Los títeres de la cachiporra”, al morir “Cristobita” se escucha una marcha fúnebre de pitos. En “Así que pasen cinco años” el joven muere mientras un reloj da las 12 horas. En “Yerma”, al morir Juan, se escucha el coro de la romería. En “El amor de don Perlimplín” suenan campanas al morir éste. En la “Comedia sin título” sí se escuchan violines, pero no existe conexión alguna con la muerte. En “La zapatera prodigiosa”, “El maleficio de la mariposa”, “El teatro Breve” y “Doña Rosita la soltera” no se dan escenas de muerte. En “El Público” el Hombre 1º muere sin música, diciendo con voz débil: ¡Enrique! ¡Enrique! En “La casa de Bernarda Alba” cuando fallece Adela, no suena música, mientras Bernarda demanda: ¡Silencio!

Gustavo Pittaluga en su libro “Canciones del teatro de Federico García Lorca” cita una música que él recordaba de la escena de la muerte en “Bodas de sangre”, que era una música para dos violines, pero no coincide con la descubierta en el Cancionero de Pedrell.

Para Gerardo Diego, crítico del estreno en 1933: “Si “Mariana Pineda” era un libreto de ópera, “Bodas de sangre” es ya una ópera, un drama lírico, letra y música a la vez”. No en vano destacan en ella seis composiciones musicales. En el primer acto, cuadro segundo la “Nana del caballo grande” (romancillo de Badajoz). En el segundo, dos cantares de boda: “Despierte la novia” y “Al salir de tu casa, blanca doncella”. Siguen las “Coplas de la criada” con la melodía del romance de Gerineldo y los populares “Bailes de allá de la orilla del mar”. En el tercero un trío para voces femeninas “La canción de las hilanderas” adaptada de “La Tejedora”. En el primer cuadro de este acto Lorca prepara la escena de la muerte: “Bosque. Es de noche. Grandes troncos húmedos. Ambiente oscuro. Se oyen dos violines”. Al morir abrazados la Novia y Leonardo se oyen 2 violines. Bruscamente se oyen dos largos gritos desgarrados y se corta la música de los violines.