Al servicio del Poder lunático

El ciudadano de a pie se pregunta qué está ocurriendo en España, de dónde viene este meteórico deterioro institucional y social que ha tomado hechuras de pandemia. España, lo queramos o no, es ya un Estado fallido sólo sujetado, y ya me aburre y me duele repetirlo tanto, por un pequeño ejército de ciudadanos nobles y aún sin contaminar. El resto, está viendo “First dates”, bebiendo gazpacho de Belén Esteban, o las dos cosas. Y advierto, sin ser gurú de nada, o mucho cambiamos o nos quedan tres telediarios para que la “burbuja España” estalle. Pura lógica, no hace falta ser un cerebro del MIT para intuir el colapso que viene.

Lo último que nos ha caído encima en esta feria de barbaridades todas, vanidades cutres y estupideces varias, es otro episodio del asalto a la Justicia, de una parte, la infectada por el Poder político y, de otra, la ignorada y mancillada en sus resoluciones. No hay respeto alguno, ni siquiera desde donde emana la Ley misma, el Legislativo. España es un sistema fascista o comunista, que me da igual, pura basura, barbarie, puro Pablo Iglesias.

A propósito de la sentencia de los ERE -diez años largos nos contemplan-, desde el PSOE, que recuerdo que es o al menos era un partido de Estado, defienden la ·”honestidad” de los condenados Chaves y Griñán. Y lo dice nada menos que la ministra de Educación, que abandona hasta el Consejo de ministros (señal de que nada se trabaja por el país) para defender a estos dos delincuentes condenados. En lugar de pedir perdón y mostrar público propósito de enmienda, dan otro golpe de Estado verbal, pues han convertido la Justicia en un lupanar sólo sujeto a sus intereses. La Justicia soy yo, que diría Clint Sánchez “el sucio”. Como siempre, los corruptos son los del PP, ellos son los honestos.

Y lo dicen a los cuatro vientos sin despeinarse. Recuerdo de nuevo que la gran “virtud” de Franco como dictador fue que nunca dijo que fuera un demócrata; en cambio, estos “hacedores de democracia” y luchadores contra un franquismo que murió tan ricamente en la cama de un hospital público, no son más que unos fascistas o comunistas, que me da igual, disfrazados de demócratas de bazar chino, que es mucho más grave, pues la mentira afecta a más gente, a más espectadores de “First dates” que creen que viven en una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria... y más demócrata. Y más despojada de sus derechos y libertades y, por tanto, más desprotegida mientras ellos, los pájaros de cuenta del poder, se tratan en exclusivos hospitales privados y envían a sus hijos, futuros “sanchistas”, a elitistas colegios privados donde creen que eludirán la caspa de España, su propia caspa.

Y de los prostíbulos sevillanos pagados con el dinero de los desempleados y bien regados de “Macallan” con cocaína, a seguir prostituyendo el que debería ser intocable y anónimo Poder Judicial. Y lo de anónimo lo digo por el juez Moët Pedraz, otro que tal baila.... Pongo fiscales, quito magistrados, cambio juez estrella por ministro, y así suma y sigue hasta llegar al mayor crimen contra la democracia: una Justicia de marionetas, servidora de un poder lunático. Menos mal que nos queda el Tribunal Supremo, indulto mediante.