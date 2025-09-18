Roberto Brasero tiene la fecha del final del calor: «Pasaremos del verano al otoño en...» Después de días con temperaturas veraniegas que han superado los 40º, un frente atlántico traerá un descenso brusco de las temperaturas

El calor parece haberse instalado con fuerza en España. Y es que, a jueves, 18 de septiembre, los termómetros siguen mostrando valores más propios de pleno verano. De hecho, en varias provincias, el termómetro sigue marcando los 40 grados, mientras los cielos permanecen despejados en gran parte del país, dando la sensación de que julio o agosto parecen haberse 'apropiado' de septiembre.

Pero, según el meteorólogo de Antena 3 Roberto Brasero, esta etapa de calor intenso está a punto de concluir. «El domingo se va de golpe», ha adelantado el toledano en la pequeña pantalla, anunciando un descenso brusco de las temperaturas que marcará el inicio anticipado del otoño en gran parte del país.

Calor extremo hasta el fin de semana

Después de que, este jueves, las temperaturas hayan subido alcanzando cifras históricas para la época, este viernes, los avisos por altas temperaturas se extenderán por gran parte del país, destacando provincias como Vizcaya, que llegará al nivel naranja, mientras que otras del norte y del centro estarán en nivel amarillo. Y es que, tal y como ha explicado Brasero, la causa principal de este calor persistente radica en una masa de aire cálido y húmedo de origen subtropical, que elevará, no solo los termómetros, sino también la sensación de bochorno.

Durante este viernes, la nubosidad aumentará de forma ligera, y aunque el calor seguirá siendo intenso, la humedad dará sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. El sábado, un frente atlántico empezará a adentrarse en la península y, junto a la masa de aire subtropical, marcará el cambio que dará fin al calor: se esperan tormentas dispersas en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, mientras que, en el resto del país, el calor se moderará ligeramente, preparando el terreno para un descenso más pronunciado el domingo.

Cambio radical

El domingo será decisivo. La masa de aire subtropical, empujada por el frente atlántico, se llevará por completo el calor acumulado, provocando un descenso brusco de 10 a 12 grados en el norte y centro de España. En el sur, la bajada será más ligera, pero igualmente perceptible. Las lluvias no serán abundantes ni prolongadas, salvo en el noreste, donde podrían ser más intensas durante la tarde.

Este fenómeno marcará la llegada definitiva del otoño, dejando atrás los últimos días de calor extremo y preparando una semana de temperaturas mucho más suaves y agradables.

Lunes de pleno otoño

El lunes, según Brasero, las temperaturas seguirán descendiendo, consolidando un ambiente otoñal en gran parte del país. En algunas regiones, los termómetros incluso estarán «por debajo de lo habitual para esta fecha». Será un día de cielos más nublados y fresco, aunque con lluvias solo aisladas en algunas zonas.

De esta forma, en palabras del meteorólogo, «vamos a pasar del calorazo con el que despedimos el verano al otoño en solo dos días».

