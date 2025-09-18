Salamanca y otras cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por altas temperaturas En la provincia solo se libran municipios de sureste como La Alberca o Béjar

Salamanca y otras cuatro provincias de Castilla y León: Zamora, Valladolid, Ávila y Burgos, se encuentran bajo aviso amarillo este jueves por altas temperaturas.

En concreto se trata de las mesetas de Salamanca, Zamora y Valladolid, del Sur de Ávila, del Norte de Burgos y de la zona de Cantabria del Ebro. A execpeción de esta última, donde se alcanzarán los 34 grados, se prevé que los termómetros lleguen hasta los 36 ºC en el resto de áreas.

De esta forma el aviso de la Agencia Estatatal de Meteorología se mantendrá vigente desde las 13:00 horas hasta las 19:59, coincidiendo con la franja horaria en la que hace más calor y, por lo tanto, se deben mantener las precauciones para no sufrir un golpe de calor o deshidratarse.

En Salamanca solo una pequeña parte de la provincia se libra del aviso, en la zona sureste, donde se encuentran municipios como La Alberca, Béjar o Los Santos.

