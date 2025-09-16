La ciudad de Castilla y León que sufrirá la gran subida de las temperaturas: puede llegar a los 40ºC este jueves Las temperaturas comenzaron a subir este fin de semana y cada día habrá máximas por encima de lo habitual en estas fechas

El verano toca a su fin, pero no por ello desaparece el calor. Las previsiones aseguran que las temperaturas seguirán subiendo esta semana y el jueves será el día más cálido de la semana, con máximas que podrían superar hasta 15ºC lo normal para la época por lo que los termómetros podrían llegar a alcanzar los 40ºC.

Según la predicción del portal meteorológico eltiempo.es., las temperaturas comenzaron a subir este fin de semana y cada día habrá máximas y mínimas por encima de lo habitual en estas fechas en casi todo el territorio español. Además, ha recordado que este septiembre es opuesto al del pasado 2024, que fue frío en amplias zonas del país, con anomalías negativas generalizadas, e incluso se llegaron a batir «récords» de temperatura mínima en algunas estaciones históricas, como la de Salamanca-Aeropuerto.

Por el contrario, eltiempo.es ha avanzado que este jueves las temperaturas «tocarán techo» en todo el país y no habrá ninguna zona «que se libre» de «más calor del que sería normal». En concreto, las anomalías alcanzarán entre 10-15ºC en amplias zonas del norte y sur, mientras que en el resto estarán entre 6-10ºC por encima de lo normal.

En cuanto a las máximas, el portal meteorológico ha avanzado que podrían alcanzar los 40ºC en Córdoba, 35ºC en Madrid, Valladolid o Bilbao, y entre 25-30ºC en el Cantábrico.

No obstante, eltiempo.es detalla que estas temperaturas de septiembre, en concreto, durante la segunda quincena del mes, se ha registrado en otras ocasiones.

Por ejemplo, en Badajoz, la previsión indica que entre martes y jueves se superarán los 37ºC, con posibles 38ºC. La estación del aeropuerto, la de referencia, tiene datos desde 1955. Desde entonces, un total de 122 días se han igualado o superado los 37ºC en septiembre. No obstante, si se acota a la segunda quincena, sólo ha ocurrido 24 veces.

En Madrid, las máximas previstas rondan los 34ºC a 35ºC para los próximos días. En la estación de Retiro, con datos desde 1920, sólo 58 días han tenido máxima mayor o igual a 34ºC en todo septiembre. En la segunda quincena, sólo en cinco ocasiones se ha alcanzado esa cifra, con una máxima de 35ºC el 25-09-1983.

Lo mismo sucede en Valladolid, donde en la segunda quincena de septiembre, desde 1973, sólo se han superado o igualado los 35ºC en dos ocasiones. En Cuenca, los 33ºC previstos sólo han ocurrido en siete ocasiones desde 1951 durante la segunda quincena.

Por lo tanto, eltiempo.es indica que, aunque no es un calor «habitual» para septiembre, que es «excepcional», tampoco es «ajeno», ya que ha ocurrido en anteriores ocasiones, con registros incluso «algo más elevados» en algunos casos.

Sin embargo, el portal meteorológico afirma que después de tener este año el verano más cálido registrado en muchas zonas, este nuevo episodio cálido es como «echar más leña al fuego», en especial para una vegetación que «apenas» ha visto lluvia en dos meses.

Sobre este episodio, eltiempo.es puntualiza que, aunque vaya a ser muy cálido para esta época, no se puede considerar una ola de calor, ya que ha explicado que, para serlo, debería cumplir los tres criterios establecidos, es decir, superar el percentil 95 de máximas de julio y agosto 1971-2020 en al menos el 10% de las estaciones y durante 3 días consecutivos.