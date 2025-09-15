El pueblo de Castilla y León que marcó el récord absoluto de calor este verano: 43,4 grados Respecto a las precipitaciones solo Salamanca superó los valores medios gracias a tormentas puntuales

Castilla y León ha cerrado el verano de 2025 con un balance «extremadamente cálido» y «muy seco», al situarse como el segundo más cálido desde 1961, con una anomalía de 2,2 grados por encima de lo normal, y un déficit de precipitaciones del 31 por ciento, según el informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este marco, el delegado territorial de la Aemet en la Comunidad, Manuel Mora, ha explicado que junio y agosto han batido «récords históricos», al convertirse en los meses con las temperaturas medias y máximas más altas registradas. Además, Mota ha afirmado que el agosto de este año ha sido el tercero con las mínimas más elevadas, solo por detrás de 2003 y 2022.

Asimismo, Mora ha recordado que durante este periodo estacional se produjeron dos olas de calor: la primera entre el 28 de junio y el 2 de julio y la segunda, más prolongada, del 3 al 18 de agosto, ambas generalizadas en toda la región.

Como consecuencia, se contabilizaron 77 días con temperaturas máximas iguales o superiores a 25 grados, cuando el promedio para el periodo de referencia 1991-2020 es de 66, y 50 días por encima de los 30 grados frente a los 35 habituales.

En este contexto, la máxima absoluta se registró en la localidad abulense de Candeleda, con 43,4 grados los días 12 y 16 de agosto, mientras que la mínima más baja fue de 2,2 grados en la localidad segoviana de Cuéllar el 21 de julio.

PRECIPITACIONES

En cuanto a las precipitaciones, el balance general ha sido muy seco, con un déficit especialmente acusado en agosto, que alcanzó el 67 por ciento. La media recogida en el conjunto de la Comunidad fue de 52 litros por metro cuadrado, frente a los valores habituales de entre 71,5 y 120 litros.

Solo Salamanca superó los valores medios gracias a tormentas puntuales, como la del 12 de agosto, que dejó 32,7 litros en Matacán. Asimismo, en la localidad vallisoletana de Rueda, una precipitación intensa alcanzó los 156 litros por metro cuadrado extrapolados en apenas 10 minutos, lo que ha constituyó «un récord absoluto de intensidad».

En la localidad leonesa de Ponferrada se ha dado la precipitación más baja en un verano desde que hay registros, con solo nueve litros por metro cuadrado, mientras que en Valladolid capital se contabilizaron siete noches tropicales en agosto.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha enmarcado este balance en «un escenario de emergencia climática incuestionable», y ha recordad que los fenómenos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones e incendios forestales «golpean de lleno a nuestra sociedad».