Roberto Brasero anuncia el día en el que volverá el verano a España: «No dejarán de subir...»

La Gaceta Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:36 Comenta Compartir

Adiós a las lluvias y hola, de nuevo, al verano. Y es que, este jueves, el protagonismo ya no ha estado en los chaparrones, sino en el calor que ha ido llegando a casi toda España. En el noroeste peninsular —Galicia, Asturias, León y parte de Palencia—, se ha registrado un ligero descenso de las temperaturas, con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles. Pero, en el resto del país, el calor se ha dejado notar: Madrid y Ciudad Real han alcanzado los 31ºC; Badajoz, Alicante o Huelva, los 33ºC; Murcia los 35ºC y Córdoba, hasta 36ºC.

En Canarias, las máximas han subido ligeramente, mientras que las mínimas se han mantenido sin cambios. Pese a que se han registrado algunos intervalos nubosos en el norte de las islas y precipitaciones débiles en las de mayor relieve, el resto del archipiélago ha disfrutado de cielos poco nubosos o con intervalos, sin descartar nubosidad de evolución en el interior de Tenerife.

'Pistoletazo de salida' este jueves

Este jueves, el cambio de tiempo ha sido evidente. El noroeste peninsular ha seguido con nubes y algunas lluvias débiles, pero la mayor parte de España ha empezado a notar el calor de nuevo. En el sur y en el interior mediterráneo, las temperaturas han subido de forma clara, anticipando jornadas de verano adelantado. Las máximas han llegado a marcar los 34-36ºC en puntos como Córdoba, Murcia y Sevilla, mientras que las mínimas se han mantenido templadas en el Mediterráneo y el sur, dejando noches agradables y cálidas.

Primeras pinceladas de un fin de semana memorable

Para este viernes, se espera un ligero descenso de las temperaturas en el Cantábrico y en algunas zonas del Mediterráneo, aunque, en el resto de España, continuarán subiendo. Galicia, Asturias, León y parte de Palencia seguirán con nubosidad y lluvias débiles, mientras que el sur y el interior mediterráneo disfrutarán de sol y calor, con máximas alrededor de los 34-35ºC y mínimas que no bajarán de 20ºC en amplias zonas. Será un día de transición hacia el pleno verano, con temperaturas agradables para salir a la calle o al aire libre.

El calor se consolida

El sábado también será un día de pleno ambiente estival. En el Cantábrico, persistirán lloviznas matinales y, en Cataluña, podrían registrarse algunas tormentas aisladas. En el resto de España, los cielos estarán despejados o con nubes altas que no dejarán lluvia, aunque impedirán que las temperaturas suban en exceso. Aun así, en el valle del Guadalquivir, Murcia y Córdoba, las máximas superarán los 35ºC, mientras que las mínimas en el sur y el Mediterráneo se mantendrán por encima de los 20ºC, dejando noches cálidas y tropicales perfectas para dormir sin aire acondicionado o disfrutar de terrazas y actividades nocturnas al aire libre.

Pleno verano en casi toda España

El domingo llegará la consolidación del verano. En casi toda la Península, los cielos estarán despejados y las temperaturas seguirán en ascenso. La única excepción será el litoral de la Comunidad Valenciana, donde el viento de levante provocará nubosidad baja y algunas lluvias débiles. Allí, las temperaturas descenderán ligeramente, pero, en el resto del país, el calor se mantendrá intenso, con máximas que superarán los 35ºC en el sur y mínimas tropicales en amplias zonas del Mediterráneo. Será un día ideal para disfrutar de la playa, el campo, rutas al aire libre o simplemente relajarse al sol, consolidando un fin de semana típicamente veraniego.

Temas

Calor

Verano

España

Meteorología

sol