Las cabañuelas avisan con su refrán de lo que nos espera esta semana: «Si quieres buena semana sementera...» Esta semana, los municipios salmantinos disfrutarán en general de un clima estable y soleado tras un inicio con algunas precipitaciones

Para esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un incremento paulatino tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas en la provincia de Salamanca. Además, se esperan lluvias para este miércoles en toda la provincia, excepto en la zona de Vitigudino. Las jornadas soleadas regresarán el fin de semana, cuando las máximas volverán a superar los 30°C en toda Salamanca, mientras que las mínimas se situarán por encima de los 10°C, según los meteorólogos.

Esta semana, los municipios salmantinos disfrutarán en general de un clima estable y soleado, tras un inicio con algunas precipitaciones. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22°C y los 33°C, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 8°C y 13°C.

En Alba de Tormes, el clima comenzará con lluvias (martes y miércoles) y temperaturas entre los 8°C y 23°C. Sin embargo, a partir del jueves, se espera una mejora significativa con días soleados y máximas que alcanzarán los 32°C.

Béjar presentará condiciones similares, con chubascos al inicio de la semana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 30°C, con cielos despejados hacia el fin de semana.

En Ciudad Rodrigo, las lluvias también estarán presentes durante el martes y miércoles, pero el resto de la semana se caracterizará por un sol radiante. Las temperaturas se moverán entre los 9°C y 33°C.

Por su parte, Ledesma disfrutará de una semana mayormente soleada, con lluvias aisladas al comienzo. Las mínimas serán frescas (8°C), pero las máximas llegarán a los 32°C.

Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino también seguirán esta tendencia de inestabilidad pasajera. En Peñaranda, tras las lluvias del martes y miércoles, el sol será protagonista, con máximas de hasta 31°C. En Vitigudino, las máximas alcanzarán los 33°C hacia el final de la semana.

La predicción de las cabañuelas

El experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, asegura que será una semana con sol y nubes, sin agua y con vientos de poniente que darán temperaturas agradables, aunque, una vez más, se ciñe al refranero popular para hacer alusión a lo que se espera a corto y medio plazo en la provincia. Y es que, según los antiguos, «si quieres buena semana sementera, por San Mateo las aguas primeras».

Respecto a la predicción del zaragozano, hay que destacar que espera un tiempo anubarrado y revuelto. Los vientos del noroeste al suroeste y oeste irán arrastrando grandes nublados que soltarán frecuentes aguaceros, remendando en parte la sed de la tierra.

El sol y la luna

El sol saldrá a las 7:59 horas y se pondrá a las 20:47 horas. El domingo saldrá a las 8:03 horas y se pondrá a las 20:35. Cuarto menguante de la luna el próximo domingo.