Los cazadores ‘tomarán’ las calles el 20 de marzo contra la “ofensa” de la Ley de Bienestar Animal

La Real Federación Española de Caza (RFEC) estudiará el borrador del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para presentar las alegaciones que estime pertinentes y llama a todo el sector cinegético a movilizarse el próximos 20 de marzo ante “la ofensa y provocación” de la Dirección General de Derechos de los Animales dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030: “Son los auténticos gobernantes de este país ante un PSOE sumiso y humillado por Podemos”.

Para los cazadores de la RFEC el Gobierno ha “perpetrado el mayor ataque a la caza” porque prohíbe la cría a particulares, el silvestrismo, las rehalas, la cetrería, entre otros.

No solo se opone al proyecto de ley de bienestar animal sino al proyecto de ley que prevé reformar el Código Penal, también aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. Esa propuesta normativa eleva las penas por maltrato animal e incluye diversos agravantes en el caso de daños a todos los vertebrados, incluidos animales silvestres o salvajes vertebrados.

A ese respecto, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha manifestado en declaraciones a Europa Press entiende que todos los animales silvestres o salvajes vertebrados deben quedar fuera de esta reforma, así como todas las especies que son objeto de la caza y de la pesca, al igual que deberían excluirse de esta tipificación la difusión y filmación de dichas actividades.

No obstante, subraya que esto no quiere decir que los animales silvestres queden desprotegidos sino que para la RFEC estos deberían tener su propio régimen de protección, tanto penal como administrativa, y que nada tiene que ver con la reforma que se plantea, ya que el delito de maltrato se encamina a proteger a los animales domésticos y de compañía que viven bajo el control humano, y dicha protección no afecta a las especies silvestres.