Iceta pide a Feijóo que “ponga orden en su partido” y que cumpla el decreto de ahorro energético

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que “ponga orden en su partido” y que cumpla el decreto de ahorro energético anunciado por el Gobierno recientemente.

“Las leyes están para cumplirse. Lo que pedimos al PP es que se aclare. No puede ser que hace 15 días pidieran un plan de ahorro energético y ahora que tenemos un plan sobre la mesa, todo son excusas para no cumplirlo”, ha dicho Iceta en declaraciones a los periodistas este sábado en Barcelona.

Preguntado por las críticas de la oposición por el decreto, ha dicho que son “un intento de huir de la cuestión”, y ha defendido que hace falta un esfuerzo para reducir el gasto energético ya que, a sus ojos, hay una necesidad de ahorro y solidaridad con la Unión Europea.

Así, ha instado al PP a “arrimar el hombro en un esfuerzo que es del conjunto de europeos porque las leyes hay que cumplirlas, incluso el Partido Popular debe cumplirlas”.

Al preguntársele si habrá algún tipo de supervisión para controlar que se cumplan las medidas del decreto, ha asegurado que “habrá una supervisión como ya hay ahora pero con mucha más fuerza”.

Y ha defendido que las medidas, que se empezarán a aplicar el 10 de agosto, son razonables: “No es lógico que haya escaparates iluminados por la noche cuando no hay clientes, no tiene sentido que en un sitio físico se pase frío en pleno verano. No vamos a pedir nada que no se pueda cumplir y que no responda al sentido común”.

Sobre la reunión del próximo martes del Gobierno con las autonomías, ha apuntado que servirá para hacer consultas y solucionar dudas que pueda haber sobre las medidas, pero ha aseverado que “el decreto no se cambiará y establece claramente lo que se tiene que hacer”.

Acerca de las previsiones de sequía en Cataluña, Iceta ha abogado por “no hacer más gasto del estrictamente necesario” de agua, y ha apuntado que su partido se ha ofrecido al Govern para hablar sobre el tema y establecer medidas que garanticen el suministro de agua a toda la ciudadanía.