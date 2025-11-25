El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz Es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos

E. P. Madrid Martes, 25 de noviembre 2025, 08:12 | Actualizado 08:19h.

El Gobierno propondrá este martes en el Consejo de Ministros como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, actual fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar Europa Press.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Además también ocupa el cargo de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

Este nombramiento tiene lugar un día después de que Álvaro García Ortiz, también salmantino, presentara su renuncia como fiscal general del Estado tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto al proceso de nombramiento, según explican fuentes judiciales, una vez aprobada la propuesta, el CGPJ deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.