Muere por la covid el ex piloto valenciano Jorge Lis, quien se negó a vacunarse, tras 50 días en la UCI

Las secuelas de la covid siguen haciendo mella en la sociedad. Cuando parece que la quinta ola comienza a palidecer respecto al comienzo del verano y la variante Delta ha sido controlada con el ritmo de vacunación, hay noticias que siguen aportando méritos a la vacuna para contrarrestar el virus.

El ex piloto valenciano Jorge Lis ha perdido la vida tras pasar cerca de 50 días ingresado en la UCI del hospital valenciano de La Fe al no superar la enfermedad de la covid, según informa el diario Levante.

La historia del varón, de 46 años de edad, se hizo viral hace unos meses cuando los medios hicieron eco de su postura negacionista, así como la influencia de sus teorías con su familia, a la que incitaba a rechazar la vacuna por creer en distintas teorías negacionistas.

Jorge rechazó la vacuna cuando se la ofrecieron y más tarde enfermó. En ese momento se dio a conocer su arrepentimiento por una serie de mensajes intercambiados con su hermana: “Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado”.

La propia hermana del ex piloto ha querido públicos estos mensajes y la historia del fallecido para concienciar a la población de la importancia de la vacuna, que no frena totalmente de caer los contagios pero ha disminuido el ritmo de mortalidad de la enfermedad.

Jorge Lis, de 46 años, trabajaba como manager de pilotos de Superbike, tras haber sido subcampeón de motociclismo en 125 cc en 1996.