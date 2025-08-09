Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez. E.P.

Un estudio avisa de la escalada de agresividad en redes: una de cada cuatro respuestas a Sánchez son descalaficaciones

El anonimato y la inmediatez de la red social favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa

E.P.

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:09

Un estudio liderado por la investigadora de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV) María Luisa Carrió-Pastor advierte de la «escalada de agresividad» en redes y constata que una de cada cuatro respuestas que reciben las publicaciones en X del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contiene lenguaje o imágenes agresivas.

Insultos directos, descalificaciones o expresiones de desprecio son algunas de las respuestas difundidas en la red social X a mensajes publicados por el presidente que ha analizado este estudio, llevado a cabo la investigadora de la politécnica valenciana.

En su trabajo, detecta «una polarización y una escalada de la agresividad donde los usuarios tienden a imitar o superar el tono agresivo de otros, reforzando la hostilidad colectiva».

En concreto, se analizaron las respuestas publicadas durante la semana del 16 de mayo de 2022 y entre las conclusiones del estudio, publicado en 'Journal of Pragmatics', destaca la creación de patrones de conducta: el anonimato y la inmediatez de la red social favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa.

Asimismo, muchas respuestas no buscan el debate ni la argumentación, sino el ataque personal y la deslegitimación del adversario político. «X es la red social en la que los usuarios muestran más su descontento u opinan de forma drástica. No obstante, esta red social, lingüísticamente, nos muestra hacia dónde evoluciona la lengua y cómo el ser humano es capaz de sortear los problemas que encuentra para poder comunicarse a pesar de las posibles restricciones», explica María Luisa Carrió Pastor, quien añade que después de que Elon Musk adquiriera X, «parecía que iba a ir apagándose, pero no ha sido así».

«Considero que es una red social necesaria para que se exprese lo que se piensa, de forma directa. No sucede lo mismo con Instagram y TikTok, que se centran más en la imagen», dice la experta.

Sin embargo, Carrió-Pastor alerta también del «empobrecimiento informativo» de una parte de la población que únicamente se informa a través de las redes sociales: «Cada vez hay un interés menor en las noticias y más en las redes sociales. La mayoría de los usuarios de las redes conocen las noticias a través de ellas, con los sesgos que conlleva este hecho», hace notar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  2. 2 El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca
  3. 3 Trasladadas al Hospital dos personas tras volcar con su furgoneta en la SA-114, en Nava de Sotrobal
  4. 4 Declarado un incendio en Portugal, muy próximo a Fuentes de Oñoro
  5. 5 Detenido por robar un coche y golpear y atropellar al dueño del vehículo en su huida en Villamayor
  6. 6 Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía y vuelco de un camión
  7. 7 Bomberos de la Diputación actúan en la frontera para evitar que un incendio de Portugal alcance a Sobradillo
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?
  9. 9 Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 8 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un estudio avisa de la escalada de agresividad en redes: una de cada cuatro respuestas a Sánchez son descalaficaciones

Un estudio avisa de la escalada de agresividad en redes: una de cada cuatro respuestas a Sánchez son descalaficaciones