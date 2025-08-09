Un estudio avisa de la escalada de agresividad en redes: una de cada cuatro respuestas a Sánchez son descalaficaciones El anonimato y la inmediatez de la red social favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa

Un estudio liderado por la investigadora de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV) María Luisa Carrió-Pastor advierte de la «escalada de agresividad» en redes y constata que una de cada cuatro respuestas que reciben las publicaciones en X del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contiene lenguaje o imágenes agresivas.

Insultos directos, descalificaciones o expresiones de desprecio son algunas de las respuestas difundidas en la red social X a mensajes publicados por el presidente que ha analizado este estudio, llevado a cabo la investigadora de la politécnica valenciana.

En su trabajo, detecta «una polarización y una escalada de la agresividad donde los usuarios tienden a imitar o superar el tono agresivo de otros, reforzando la hostilidad colectiva».

En concreto, se analizaron las respuestas publicadas durante la semana del 16 de mayo de 2022 y entre las conclusiones del estudio, publicado en 'Journal of Pragmatics', destaca la creación de patrones de conducta: el anonimato y la inmediatez de la red social favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa.

Asimismo, muchas respuestas no buscan el debate ni la argumentación, sino el ataque personal y la deslegitimación del adversario político. «X es la red social en la que los usuarios muestran más su descontento u opinan de forma drástica. No obstante, esta red social, lingüísticamente, nos muestra hacia dónde evoluciona la lengua y cómo el ser humano es capaz de sortear los problemas que encuentra para poder comunicarse a pesar de las posibles restricciones», explica María Luisa Carrió Pastor, quien añade que después de que Elon Musk adquiriera X, «parecía que iba a ir apagándose, pero no ha sido así».

«Considero que es una red social necesaria para que se exprese lo que se piensa, de forma directa. No sucede lo mismo con Instagram y TikTok, que se centran más en la imagen», dice la experta.

Sin embargo, Carrió-Pastor alerta también del «empobrecimiento informativo» de una parte de la población que únicamente se informa a través de las redes sociales: «Cada vez hay un interés menor en las noticias y más en las redes sociales. La mayoría de los usuarios de las redes conocen las noticias a través de ellas, con los sesgos que conlleva este hecho», hace notar.

