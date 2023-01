Bolsonaro evade responsabilidades por el asalto que ha acabado con cientos de sus seguidores detenidos

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha negado su responsabilidad en el asalto en Brasilia a las sedes de los tres poderes del Estado por parte de sus simpatizantes, que demandaban un golpe de estado. Las autoridades brasileñas han informado de que han sido detenidos varios centenares de personas.

Bolsonaro, más de siete horas después del ataque a los edificios públicos, ha asegurado que durante su mandato “siempre” ha cumplido con la Constitución, “respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad”.

“Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)”, ha escrito el exmandatario en una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social Twitter.

Asimismo, Bolsonaro ha comparado los hechos acontecidos este domingo, que ha calificado de “depredaciones e invasiones” con las “manifestaciones convocadas por la izquierda”, asegurando que “escapan la regla”, ya que “las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia”.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, ha afirmado que Bolsonaro es políticamente responsable de los ataques a las instituciones democráticas que han tenido lugar este fin de semana después de semanas de amenazas.

“Políticamente está claro que, en la medida en que hubo una transición conflictiva y que no hubo reconocimiento del resultado electoral y, por el contrario, hubo una instigación a creer en esoterismo, exotismo, tesis extrañas o agresivas, está claro que la responsabilidad política es inequívoca”, ha afirmado Dino, tal y como recoge la cadena O Globo.

“La responsabilidad jurídica, obviamente, recae en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. No veo, en este momento, ningún elemento de responsabilidad legal para el ex presidente”, ha precisado el titular de la cartera, que ha agregado que puede “aparecer” responsabilidad legal pero que ahora no hay.

Aun así, ha reiterado que sí existe responsabilidad política. “Todos aquellos que quieran polarizar, instigar a la práctica de delitos o extremismos son políticamente responsables, por acción o por omisión”, ha remachado.