Una artista venezolana acusa a Shakira de plagio en su nueva canción

Todo el mundo está hablando de la última canción de Shakira y Bizarrap , titulada Shakira II BZRP Music Sessions #53, que ha causado un gran impacto. La letra contiene mensajes claramente dirigidos a dos personas: su ex, Gerard Piqué , y la nueva pareja de este, Clara Chía . La canción ha obtenido un gran número de visualizaciones en YouTube en poco tiempo, y no solo la letra ha atraído la atención de los seguidores de los artistas, sino también la música. Sin embargo, algunos han señalado una similitud con la canción “Solo tú” de la cantante venezolana Briella, tal y como ella ha mencionado en sus redes:

“Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer”, decía Briella media hora después del estreno del sencillo de Shakira, “Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, decía la artista en Instagram.

La artista venezolana ha acusado a los dos artistas de haber plagiado una de sus creaciones, pero asegura que no tiene la intención de desprestigiar a los artistas, sino simplemente defender su trabajo y recibir el crédito correspondiente si su canción fue utilizada como muestra o inspiración.