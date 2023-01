La reacción de Clara Chía al ataque de Shakira en su canción con Bizarrap

Cada vez que Bizarrap publica una de sus canciones consigue que se viralicen, algo que todo el mundo tenía claro que ocurriría con su sesión 53. La artista invitada ha sido Shakira, que unía a su fama mundial el morbo provocado por su reciente ruptura con Gerard Piqué. Y el tema, pero sobre todo la letra, no ha defraudado.

La expareja de la colombiana recibe duros ataques. “Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, resuena al principio de la canción. Y todavía es más explícito cómo continúa: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Sin embargo, el futbolista no es el único que se lleva clavados los dardos de Shakira, también su actual pareja. A Clara Chía, no solo la comparan con un Twingo y con un reloj Casio. Por si fuera poco, hacen un juego de palabras en el que se insinúa que es mala gente: “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”.

Pese a ello, la pareja de Gerard Piqué no parece estar preocupada por la canción que le ha puesto en medio del candelero. Antes de que se publicara la sesión de Bizarrap, subía una historia a su cuenta de Instagram con un emoticono de aburrimiento. Por si fuera poco, una vez comenzó a viralizarse el tema, Clara Chía se grababa otra historia bailando. La música está silenciada, pero todo apunta a que de fondo está sonando el ataque despiadado de Shakira.

Todavía falta conocer cuál será la reacción del futbolista, aunque conociéndole también parece que tirará de ironía. ¿Aparecerá públicamente montado en un Twingo y con un reloj Casio en su muñeca?