El ataque despiadado de Shakira a Piqué y su novia Chía en su nueva canción

Shakira lanza este miércoles su nuevo single, una colaboración con el Dj argentino Bizarrap del que, a pocas horas de ver la luz, ya se ha filtrado parte de su letra en redes sociales. ¡Y promete dar mucho pero que mucho que hablar! Y es que, siguiendo con la estela que comenzó con ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, su tercera canción tras su separación de Gerard Piqué es una lluvia de indirectas y dardos envenenados al exfutbolista. ¡Y a Clara Chía, a la que también parece que tiene algo que decir!

“Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú” canta la colombiana, dejando claro qué opina de la nueva novia del padre de sus hijos, al que ha dejado claro que “yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”.

En otra de las estrofas que se han filtrado, Shakira parece dirigise a Gerard, haciendo un juego de palabras con su apellido y aludiendo a los ataques que ha recibido el exfutbolista - cuya imagen pública se ha visto bastante castigada - desde que rompieron y ‘oficializó’ su relación con Clara Chía: “Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Fragmentos del que promete convertirse en un nuevo éxito de la cantante, que promete dejar el “por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso” de ‘Te felicito’ y el “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Te olvidaste de lo que un día fuimos” de ‘Monotonía’ en ‘canciones de cuna’ al lado del demoledor mensaje que lanza en su canción con Bizarrap, que podremos escuchar al completo a las 00.00 horas.