Tamara Gorro se pronuncia acerca de las especulaciones sobre su divorcio

A lo largo de estos últimos días se ha especulado con que una de las razones por las que el matrimonio entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay no saliese adelante es que el futbolista, después de su primera hija, no quería tener más descendencia... pero lo cierto es que esto se rumoreaba justo cuando la escritora se encontraba de vacaciones con sus hijos, su madre y un amigo en las Islas Canarias.

Hemos hablado este jueves con Tamara Gorro cuando ha aterrizado en Madrid después de esas vacaciones de ensueño que hemos vistos en redes sociales y no ha dudado en desmentir, como solamente ella sabe, los rumores que apuntan que el tema de aumentar la familia habría sido uno de los motivos de su separación: “¿Han dicho que por qué no quería más hijos? Bueno, pues será respetable que no quiera más hijos. Yo tampoco ya, ¿eh? La verdad es que ya me niego”.

La influencer llegaba a Madrid feliz por los días tan espectaculares que ha pasado en familia: “Ellos han disfrutado de mí porque yo de ellos disfruto cada segundo, pero ellos necesitaban disfrutar de mí y por eso me los llevé”. Y es que ha compartido todo con sus seguidores y lo cierto es que, después de su intervención quirúrgica, este viaje es un descanso merecido para la escritora.

En cuanto a cómo se encuentra con su depresión, algo que ella misma ha reconocido públicamente y ha dado visibilidad: “Es una ola, es que esto es una basura Esto es una ola, subes, bajas, cinco días bien, uno mal o cinco días mal y dos bien”. Eso sí, Tamara nos asegura que sigue adelante con su tratamiento: “Principalmente nunca dejar a tus médicos, que es muy fácil decirlo, siempre y cuando no puedas pagarlos porque hay muy poca ayuda gratuita entonces no dejar la terapia y no dejar la psiquiatra tampoco. Yo sigo con mi medicación y curarme, curarme”.