Sentencia de muerte a la posible reconciliación de Rocío Carrasco y Gloria Camila

Rosa Benito se ha sentado este martes en el plató de ‘Ya es mediodía’ y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre el cruce de declaraciones de Gloria Camila y Rocío Carrasco en televisión después de que la hija de José Ortega Cano pusiese el foco sobre Fidel Albiac al asegurar que es el “maestro” que guía los pasos de su hermana, y dejase claro que no sólo ella lo pasó mal cuando falleció Rocío Jurado: “Yo también me quedé sin madre, el dolor lo tenemos todos y lo pasamos mal todos” ha afirmado.

Unas duras declaraciones a las que Rocío daba la réplica apenas una hora después en ‘Montealto: regreso a la casa’. “Pobre”, señalaba, confirmando que tiene mucha “tela que cortar” - “hay plancha” admitía - y que será este viernes cuando responda a su hermana en la próxima entrega del especial con el que está descubriendo cómo era la casa de su madre en La Moraleja.

Algo que también hará Rosa Benito que, muy comedida, ha preferido no pronunciarse sobre Fidel Albiac: “Creo que es la primera vez que en público alguien le señala directamente, pero a esto no voy a contestar. Me voy a esperar al viernes como mi sobrina Rocío. Voy a esperar a ver lo que dice y cómo lo cuenta”.

“Me hubiese gustado que hubiese sido natural y hubiese dicho lo que ella piensa”, ha reconocido la ex de Amador Mohedano, confesando que “vi en Rocío un gesto duro que no me gustó”. “Se le desencajó la cara y no me gustó”, ha afirmado.

Sin embargo, Rosa no ha tenido problema en posicionarse con Gloria Camila porque “es verdad lo que dice” de que no solo sufrió su hermana cuando falleció Rocío Jurado. “Aquí hay dos historias: la de Rocío Carrasco que pierde a su madre, pero Gloria es una niña que pierde a su madre, que tiene 10 años, que tiene una vida difícil, tiene que dejar su colegio y a sus amigos para irse a la Yerbabuena... es una historia súper dolorosa. Hay una familia rota. Hermanos, sobrinos, hijos, nietos, un viudo...” ha apuntado la colaboradora, que todavía no entiende por qué Rocío rompió su relación con su familia, ya que tras la muerte de la artista “hay convivencia diez años. De pasa navidades juntos, Rocío fue a ver a Ortega cano cuando tuvo el accidente, va a la boda de Leonor que es sobrina de José....había relación”.

Sobre cómo era la relación de las dos hijas de Rocío Jurado, Rosa ha explicado que “Gloria era muy chica y la trataba muy bien, pero las que se llevaban bien eran Gloria y Rocío Flores que eran de la misma edad. Los demás éramos adultos y las que de verdad se han criado han sido las dos niñas. Han pasado Navidad, vacaciones... siempre estaban juntas. Con su hermana le lleva 20 años”, por lo que la relación nunca fue tan fluida.

“Gloria es una niña que ha pasado mucho, lo ha pasado muy mal, y hoy está muy centrada. Es muy de familia, quiere proteger a los suyos”, ha añadido, entendiendo perfectamente que la colombiana quiera saber lo que su hermana va a hacer público en su docuserie: “Ella dice que tiene derecho a saber lo q se va a publicar ya no por su padre, sino por la memoria de su madre. Está en su derecho como hija antes de que sea público”.

Para terminar, y antes de dejar claro que quién recogió el dormitorio de Rocío Jurado no fue Rociíto sino su cuñada Gloria Mohedano - aunque se ha interrumpido a mitad de frase asegurando que “no quiero hablar porque luego...” - Rosa ha sentenciado una hipotética reconciliación entre Gloria Camila y su hermana: “Yo creo que después de lo de ayer eso está roto”.