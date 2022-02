Rocío Carrasco, sobre la separación de sus padres: “Hubo una situación que desencadenó todo”

Una noche más Rocío Carrasco se enfrenta a una nueva entrega de ‘Montealto. Regreso a la casa’ y lo hace llorando en su entrada a plató emocionada por la canción ‘Algo se me fue contigo’ de su madre Rocío Jurado. Tras las declaraciones de su hermana Gloria Camila en el programa de ‘Ya son las 8’ Rocío Carrasco le contesta sin pelos en la lengua y rotunda: “Me ha parecido una intervención equivocada y temeraria”.

Con muchas ganas de contestarle, Rocío Carrasco deja en el aire todo lo que tiene para decirle tras las duras palabras de la joven durante su intervención en el programa en el que colabora. “Yo ahora mismo no te voy a contestar. Contestaré en el comedor y en el despacho. Yo voy a contar martes, miércoles y viernes, ahora mismo no te voy a contestar. El despacho es muy oportuno” sentencia Rocío Carrasco adelantando que la guerra familiar no ha hecho nada más que empezar.

Defendiendo a capa y espada el matrimonio que formaron sus padres, Rocío asegura que sus padres lo pasaron realmente mal con la separación: “Ellos sentían pasión, mucha pasión, amor puro y duro. Los dos sufrieron muchísimo con la separación, ninguno estaba conforme con eso. Llegaron a eso por situaciones, hubo una situación que desencadenó todo”.

Orgullosa de la forma en la que Rocío Jurado y Pedro Carrasco llevaron su separación, explica: “Mi padre venía a mi casa todos los días a verme a mí y a mi madre. Comíamos, cenábamos y de todo” y añade “hubo un amago de vuelta. al final eran el complemento perfecto”.