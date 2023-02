Marta Riesco demandará a Jorge Javier Vázquez por acoso laboral

Antonio David Flores ha asegurado que su novia, la periodista Marta Riesco, denunciará a Telecinco y a Javier Vázquez por acoso laboral.

El comunicado ha tenido lugar el pasado viernes cuando el ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno realizó un directo para hablar de la situación de su relación sentimental con la periodista Marta Riesco.

Marta anunció hace una semana que se cogía una baja laboral porque se sentía ‘desbordada’ por la situación que estaba viviendo en Mediaset. La periodista afirmaba que: “Hoy cuando vuelvo a mi programa me comunican que no puedo hacer directos porque no puedo meterme con esas personas de ese programa.” Esto agrava los rumores del presunto despido de la reportera de Telecinco, que aún no han sido confirmados.

Antonio David alegaba en su directo que: ““Marta estaba en su cama por culpa de unos sinvergüenzas que utilizan una televisión privada donde se dedican a acosar, a utilizar abuso de poder”, mostrando de manera seguida una serie de vídeos donde Jorge Javier habría atentado presuntamente en contra de la imagen de su pareja. En un tono de superioridad y convicción le enviaba este mensaje al presentador de ‘Sálvame’: “Con mi familia, no, porque aunque ahora estés muy tranquilo y presumes de lo que eres, llegará el momento en el que te tengas que sentar ahí en los juzgados y ahí no eres ningún Dios, eres un mortal más”