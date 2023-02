El veto de Telecinco a Marta Riesco por perder las formas en directo

Marta Riesco no está pasando por su mejor momento. La reportera ha estallado a través de sus redes sociales en consecuencia al enfrentamiento que tuvo en directo con la reportera de Sálvame, Cristina Porta, el cual le ha llevado a ser vetada de los directos en Telecinco.

La pareja del exguardia civil Antonio Flores ha contado este viernes a través de su cuenta de Instagram todo lo sucedido y los motivos de su enfrentamiento con Cristina Porta. “Hace 48 horas fui a hacer un reportaje un día, que ni siquiera me tocaba trabajar porque tenía ilusión, y cuando llegué me pusieron al lado del programa de ‘Sálvame’. Programa al que tengo terror y pánico por todo lo que me han hecho” señalaba la joven.

“Esta chica ( Cristina Porta) empezó con el redactor a increparme y a hacerme preguntas sobre mi pareja y preguntas para sacarme de quicio. Y al final, pues entré y me enfadé como visteis y les dije que, por favor, me dejaran de acosar como ya me habían hecho y que qué pensaba Borja Prado de todo esto. Después los colaboradores jalearon esto y me dijeron que yo estaba loca” señalaba.

Además Marta, ha contado a sus seguidores como se encontraba. “Estoy con un ataque de ansiedad nuevo brutal. Como sabéis hace 48 horas, los mismos que me acosaron laboralmente hasta llevarme a tratamiento psiquiátrico volvieron a hacer que me pusiese mala, increpándome, riéndose de mí, provocándome y haciéndome la vida imposible como ya lo hicieron”.

La joven reportera también ha contado el motivo por el cual Telecinco ha decidido apartarla de los directos. “Pues hoy cuando vuelvo a mi programa... No puedo volver a hacer directos, porque no me está permitido meterme con esas personas de la cadena, que me han hecho tanto daño. O sea que si ellos se meten conmigo sí está permitido, pero lo que no puedo hacer es meterme con ellos en directo. Todas las cosas que dije son ciertas, todas las cosas que puse en Instagram son ciertas, solo que ellos no quieren que yo deje mal a esas personas”. “Culpo a La Fábrica de la Tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir” expresaba Marta.