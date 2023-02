Antonio David carga contra Telecinco tras el veto a su novia

El futuro de Marta Riesco en Telecinco está más alejado que nunca. La periodista logró conseguir un puesto en “Fiesta” después de enfrentarse a diferentes desafíos debido a su defensa férrea de Antonio David Flores y las supuestas mentiras sobre Rocío Carrasco. Sin embargo, ha sufrido un nuevo revés al ser apartada de la televisión después de protagonizar un conflicto con Cristina Porta en “Sálvame”. El enfrentamiento generó tensión y dificultó el trabajo de su compañera, lo que resultó en su despedida.

Marta Riesco comunicó a través de su cuenta de Instagram que “mi programa me ha comunicado que no puedo hacer directos porque no puedo meterme con esas personas de ese programa”. Además, declaró que “culpo a La Fábrica de la Tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir”. Antonio David Flores, por su parte, mostró su apoyo a Marta a través de sus redes sociales. Él describió a La Fábrica de la Tele como “la fábrica de la manipulación” y “el ejemplo de una organización criminal nunca antes vista en televisión”.