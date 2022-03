María Ángeles Grajal, desolada, se desprende de su bien más preciado

Completamente abatida tras el fallecimiento del hombre que ocupó su corazón durante más de cuatro décadas, Jaime Ostos, Mari Ángeles Grajal intenta continuar con su vida volcada en su profesión - es una de las neumólogas más reputadas de nuestro país - y arropada por su hijo Jacobo y sus mejores amigas, sus principales apoyos en estos durísimos momentos.

Sin embargo, y a pesar de que intenta sacar fuerzas de flaqueza y continúa asistiendo a diferentes eventos relacionados con el mundo del toro, como a Jaime le gustaría - de hecho, la semana pasada acudió a la corrida de la Primavera en Illescas y a la presentación de los carteles de la feria de San Isidro en Las Ventas - la ausencia de su marido le pesa tantísimo en su día a día que, destrozada, ha tomado una decisión radical: deshacerse de su bien más preciado; es decir, el impresionante chalé del matrimonio en la localidad de Villaviciosa de Odón.

Tal y como ha adelantado en el ‘Sálvame Lemon Tea’, Mari Ángeles ha puesto a la venta la casa en la que tan feliz fue al lado de Ostos. Una sorprendente información sobre la que ahora se pronuncia por primera vez la doctora, dolida con el programa presentado por Terelu Campos y María Patiño por criticar las condiciones en las que está su hogar y asegurar que le hacen falta varios arreglos.

Así, confirmando que ha decidido deshacerse de su casa y mudarse a una más pequeña porque la que compartió con el torero - fallecido el pasado 8 de enero - es demasiado grande y atesora demasiados recuerdos, Mari Ángeles deja claro que a su vivienda no le hace falta ni reforma ni arreglo: “La gente que ha puesto eso tiene muy mala idea. Yo sé que vende mucho más poner eso que poner que la casa es estupenda, pero me da igual”, afirma molesta, asegurando que a pesar de todo, no está dolida por lo que se ha dicho sobre las condiciones en las que se encuentra el chalet, cuyo precio de venta prefiere no desvelar.