Los planes de futuro de Ana Rosa Quintana

Hace unos meses nos sorprendía conocer la relación sentimental que mantienen Christian Gálvez y Patricia Pardo... un amor que surgió en los pasillos de Telecinco y que se llevaba con muchísima discreción, hasta que no pudieron esconderse. Ahora, ambos viven felices y enamorados, exprimiendo al máximo todos los momentos que pasan juntos. Un año de lo más complicado para la periodista porque, a pesar de todos los reconocimientos por su profesionalidad, ha echado de menos a Ana Rosa Quintana en su ausencia en el programa.

Europa Press ha podido hablar con Patricia Pardo y nos ha confesado no tener ningún plan para vacaciones junto a Christian Gálvez, algo que no nos terminamos de creer porque ambos son de viajar mucho, pero entendemos que lo quieran llevar en la intimidad: “No lo sé, de momento no sabemos”. Lo que sí tiene planeado es ir a su tierra a descansar junto a sus dos hijas: “Tenemos ganas de descansar. En mi caso, de estar en Galicia, con mis niñas, tranquila así que bien”.

La periodista habla de lo difícil que ha sido el último año para Ana Rosa Quintana y de lo mucho que la echan de menos en plató: “ella siempre ha tenido muchas ganas pero al final, las circunstancias han sido las que han sido, pero sí, con ganas de que vuelva”. Patricia se ha encargado de presentar el programa durante todos estos meses en los que la capitana del barco ha estado luchando contra el cáncer de mama.

Como ya se ha comentado en más de una ocasión, septiembre podría ser el mes en el que Ana Rosa Quintana pise de nuevo su plató: “Con ganas de normalidad, de volver a verla en plató y de nuestra rutina de siempre, de no tener altibajos ni nada. De estar en familia y tranquilos. Con muchas ganas de que vuelva a la tele”.