Las sonadas ausencias del fiestón de cumpleaños de Terelu Campos

Terelu Campos cumplía este martes 56 años y como siempre nos tiene acostumbrados, celebró por todo lo alto este año más. La colaboradora de televisión, que ha dado un giro bestial en su vida desde que decidió abandonar ‘Sálvame Diario’, vive ahora uno de sus mejores momentos personales, habiendo encontrado esa tranquilidad y felicidad que siempre había buscado. Aunque no nos olvidemos que ese sentimiento de plenitud se nubla a veces por los conflictos que protagonizan miembros de su familia.

Pero... ¿cómo fue el día del cumpleaños de Terelu? Salió por la mañana a primera hora y nos desvelaba que sería por la noche cuando tendría lugar la fiesta: “Luego por la noche, no me ves con el pelo mojado”. Además, nos aseguraba que había recibido muchas felicitaciones: “Muchas hija, gracias a Dios, muchísimas” aunque no había visto en ese momento la felicitación tan emotiva de su hija por redes sociales: “No la he visto todavía”.

Al mediodía, veíamos a Alejandra Rubio llegar al domicilio de su madre. La joven, que está de nuevo ilusionada, llegaba hablando por teléfono aunque no se olvidó de saludar a la prensa que se encontraban en las puertas de la urbanización.

Horas más tardes, Terelu Campos cumplía lo prometido, llevaba a cabo la fiesta por su cumpleaños en uno de los locales más céntricos de la capital, pero con ausencias marcadas como la de su hermana, Carmen Borrego, que continua de vacaciones, la de su madre, María Teresa Campos, o la de su amiga íntima, Rocío Carrasco.

Y es que no deja de ser cuanto menos sorprendente que Terelu Campos haya celebrado este cumpleaños con su hija, amigos, como Kiko Matamoros, su pareja, Marta López, Kike Calleja, Raquel Abad, o el chofer de su madre que es como de su familia, Gustavo. Una reunión con la que la periodista disfrutó al máximo y celebró su cumpleaños por todo lo alto, pero... ¿por qué no ha ido su hermana Carmen Borrego? y... ¿por qué se han ausentado amistades de toda la vida?