Terelu Campos, harta de infamias: “Qué poca vergüenza tienen algunos”

Terelu Campos ha conectado en directo con su programa ‘Viva la vida’ para hablar de toda la actualidad que ronda su apellido y su familia. La colaboradora de televisión, bastante cansada de esperar a entrar por videollamada, ha hablado sobre la polémica de Kiko Hernández y también sobre la información que salió a la luz esta semana sobre una mala actitud en un chiringuito de playa en Málaga.

En cuanto a la información que aseguraba que Terelu Campos echó de malas maneras a unas chicas de un chiringuito que suele frecuentar, la colaboradora ha tirado de humor: “Normalmente yo lo que suelo hacer es pegarles, es mi forma de actuar... ¡ay señor! que poca vergüenza tienen algunas personas, escudadas en el anonimato, eso es absolutamente falso, yo llevo yendo a ese chiringuito muchos años porque me siento a gusto y cuando termino de cenar me gusta tomarme una copita con mis amigos”.

La hija de María Teresa Campos ha asegurado que en ningún momento echó a nadie, simplemente el camarero les pidió a un grupo de amigas que se movieran de sitio para que Terelu y sus acompañantes pudieran estar más cerca: “Antes de ir a cenar, dos horas antes fui al local y dije que éramos ocho y cuando llegamos había habido un olvido y las personas que estaban en la mesa que yo solía sentarme estaban pagando, o sea que no hubo problema. El camarero pidió a unas chicas que se movieran de mesa para no separarnos a nosotros tanto y se cambiaron sin problema, ni si quiera se lo pedí yo”.

Sobre la polémica de Kiko Hernández y la comida que tuvo con su madre, asegura que: “Cómo voy a estar invitada si yo estoy en Málaga desde el día dos de agosto, es absurdo que mi madre me diga que me vaya a comer. No cabe en cabeza de nadie, pero es que yo no necesito que se me invite a casa de mi madre, las puertas las tengo abiertas. Con respecto al perdón, a mi me parece fenomenal, yo creo mucho en eso, es sano y necesario y no tengo nada que decir al respecto”.

Y le ha mandado un mensaje a su antiguo compañero de programa: “Como todos queremos mucho a Teresa, y la queremos de verdad, dejemos a Teresa en paz, tranquila, visitemos a Teresa, querámosla, ayudémosla... jamás me sentiré mal porque alguien haga feliz a mi madre, pero dicho esto, hagamoslo todos en la privacidad, no la expongamos públicamente. No lo hagamos nadie. Hagámosla feliz de verdad”.

Terelu también ha querido hablar sobre el enfrentamiento que está servido entre Kiko y Alejandra: “Hablan los dos, se contestan los dos, cada uno opina y ya está, no tienen porqué estar de acuerdo. Hacemos los programas con tantos colaboradores para que haya distintas opiniones. Si Alejandra se manifiesta en televisión yo no puedo pedir a nadie que no lo haga, lo único que siempre he pedido que se haga con cariño. Sin insultos, sin nada. Ayer Alejandra decía que sentía que se había subido esa foto y que no hacía bien* no quiero que Alejandra trabaje con miedo, no es sano, aunque se equivoque. Hay que equivocarse en la vida para aprender”.