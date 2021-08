La ruptura real (o fingida) de las hermanas Campos

Se lleva hablando muchas semanas de un posible distanciamiento entre Terelu Campos y Carmen Borrego. Y es que ya sabemos que las hermanas se han tenido que enfrentar muchas veces por las polémicas que ha tenido la hermana pequeña con Alejandra Rubio y por la manera en la que se ha enfrentado a las delicadas situaciones en los platós de televisión... pero, ¿qué hay de cierto en esto?

Este viernes en ‘Viva el verano’, Toñi Moreno ha hablado con las dos hermanas y ¡atención! Porque han confirmado lo que ya se llevaba hablando durante días. Un distanciamiento entre ellas que es más que evidente por cómo Carmen y Alejandra Rubio se han enfrentado públicamente.

“No tengo cara de contrariada, es que no es bonito. No es una situación habitual en nuestra vida en los últimos años que teníamos una unión muy fuerte desde la llegada de José Carlos, pero mi hermana es mi hermana. Carmen y yo somos diferentes, pero lo hemos sido siempre, lo único que antes no veía esa diferencia porque Carmen no estaba de cara al público” comenzaba diciendo Terelu Campos sobre su situación con Carmen.

Y confirmaba que: “Lo que ha pasado entre mi hermana y mi hija me ha entristecido muchísimo, molestar es menos, es algo mucho más profundo. Y esa tristeza causa dolor” confirmando de esta manera que le ha pasado factura el conflicto de su hermana y su hija.

Toñi Moreno le ha preguntado a Carmen Borrego por su situación con su hermana y se desahogaba como nunca antes: “Es triste, es verdad que llevamos un mes sin vernos, las cosas han cambiado. Vengo más Borrego que nunca y más Campos que nunca. Llega un momento en el que cosas que no tienen importancia, al final en un plató de televisión empieza a tenerla. Si Terelu está triste, yo no te puedo narrar la tristeza que tengo con lo que ha ocurrido con mi sobrina, que para mí es como mi hija”.

Eso sí, Carmen aseguraba que aunque las cosas no estén como antes, sigue queriendo a su hermana: “Echo de menos a mi hermana, tenemos un distanciamiento físico, no real con mi hermana, no he dejado de quererla. Mi vida no podría ser sin ella”.