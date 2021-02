Alejandra Rubio y Carmen Borrego estallan en directo

La aparente paz en la familia Campos ha llegado a su fin. Tras el encuentro entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio en el que parecía que tía y sobrina habían arreglado sus diferencias, su trabajo en el programa de ‘Viva la Vida’ ha hecho que todo vuelva a saltar por los aires. Lejos de mostrarse cercanas y cariñosas, el tema de las supuestas filtraciones de información sobre la familia a Kiko Matamoros ha hecho que ambas muestren su verdadera cara: “Ya hablé con ella y en ese momento se acabó, yo no sé lo que va diciendo ella por detrás. No voy a entrar en ese juego” comentaba Carmen visiblemente enfadada sobre la actitud de su sobrina.

Mientras que Alejandra asegura que “no iba a hablar”, Carmen se muestra rotunda ante su sobrina a la que le responde muy claramente: “No vuelvas a sembrar la duda”.

Intentando rebajar la tensión entre ambas, el programa se marcha a publicidad y a la vuelta tanto Alejandra como Carmen piden disculpas por su actitud. “Yo quiero pedir perdón por cómo me he puesto, no tengo un buen día, me he alterado demasiado. Yo aquí vengo a hacer mi trabajo y punto. No quiero seguir hablando de este tema, me han dolido muchas cosas, a Kiko le quiero mucho, no me gustaría que me desmintieran en mi trabajo” explicaba la hija de Terelu Campos. Cansada del ataque de muchos de sus compañeros, entre ellos Diego Arrabal, sentencia: “Parece que estoy aquí en un plató en el que todo el mundo viene a darme a mí”.

Tras ver cómo está viviendo Terelu Campos este enfrentamiento familiar que no termina de solucionarse, Carmen Borrego vuelve a dejar claro que ella no tiene la culpa: “Es duro estar en boca de todo el mundo semanalmente, no siempre somos responsables de todo lo que se dice pero muchas veces se sobrepasan límites, no han hecho nada Terelu, María Teresa Campos, Carmen o Alejandra. Lo que le haya molestado a mí familia, pido disculpas, no me cuesta hacerlo, nunca he hecho nada en contra de mi familia pero equivocarme, me puedo equivocar como todos”.