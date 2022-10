El toque de atención de Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban y compañía

Este viernes, Belén Esteban y Kiko Matamoros se sentaban en el ‘Deluxe’ para someterse al polígrafo y zanjar, de una vez por todas, el enfrentamiento que han tenido a causa de las declaraciones que el colaborador tuvo sobre su compañera en la última entrevista que dio en la revista Lecturas. No todo fue entre ambos, ya que una pregunta que le hicieron a la de Paracuellos involucraba a Jorge Javier Vázquez, pero nadie imaginaba que terminaría con una reflexión del presentador acerca del programa.

“¿Crees que ha venido cambiado de sus vacaciones, pero para mal?” era la pregunta a la que Belén se enfrentó, contestando que sí y dictaminando el polígrafo que decía la verdad. Jorge quiso explicar por qué había venido tan ‘alterado’ de sus vacaciones y nadie podía imaginar lo que sentía el presentador.

“Es que en algunos momentos el programa parece un tanatorio y, o le echas un extra de energía, o realmente te contagia lo chafados que estáis en algunos momentos” confesaba Jorge y además, aseguraba que en algunas ocasiones “acabo agotado, de verdad. El jueves me caía de sueño, pero he notado que hay que tirar mucho del carro. Pero mucho, porque hay colaboradores que directamente no hablan”.

Lejos de dejar ahí su reflexión, el presentador aseguró que quiere que todos los colaboradores estén activos igual que él: “Y entonces, o te aceleras e intentas contagiar el ritmo, o te dejas llevar por la corriente. Y yo no quiero dejarme llevar por la corriente. Quiero que este programa continúe y que todos podamos seguir trabajando”.

La pregunta era obligada en ese momento, ¿qué colaboradores están en horas bajas? Aunque no desveló todos los nombres, sí que señaló especialmente a una: “El otro día Carmen Borrego no habló hasta pasada la hora y media. Y este es un programa que tiene que estar vivo y tienes que estar continuamente a pecho descubierto y mojándote, aunque el tema no vaya contigo” y añadió: “Hay que vivirlo con pasión porque tenemos la oportunidad de encontrarnos con los que hay ahí detrás todos los días”.