La fecha en la que Jorge Javier Vázquez vuelve a la televisión

Jorge Javier Vázquez ha disfrutado de un verano de lo más intenso. Tras dar carpetazo a su temporada el 30 de julio tras la final de ‘Supervivientes 2022’, el presentador desaparecía del mapa como siempre nos acostumbra cuando se coge vacaciones y lo cierto es que las únicas noticias que nos han llegado de él han sido a través de Instagram. Este miércoles, tras muchos comentarios en redes sociales sobre su posible vuelta a televisión, ha roto su silencio y ha confesado la fecha en la que podremos verle.

“Oye que ya vuelvo... ¡vuelvo el lunes 19! Nos vemos, tengo muchísimas ganas de volver a compartir momento con vosotros” empezaba diciendo Jorge Javier en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram. Además, ha querido zanjar la polémica que siempre se origina cuando termina el verano y ha dejado claro que vuelve esa fecha porque es lo que tenía hablado desde un principio: “Vuelvo el 19 porque es la fecha que acordé para mi vuelta”.

Eso sí, el presentador ha hecho una confesión... al parecer, las vacaciones le han pasado factura y ha subido de peso: “Vuelvo más gordo, un mes y medio de vacaciones, qué queréis”. Sin esperarlo, Jorge les ha hecho una petición a todos sus seguidores: “Podéis enseñar calificativos, me encantaría hipopótamos, porque desde que los he visto de cerca me encantan”.