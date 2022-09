El nuevo ‘feo’ de Kiko Rivera a Isabel Pantoja

Este lunes, 26 de septiembre, se cumplen 38 años del fatídico fallecimiento de Francisco Rivera ‘Paquirri’ en Pozoblanco. Una fecha marcada en rojo tanto para su viuda, Isabel Pantoja, como para sus tres hijos, Francisco, Cayetano y Kiko Rivera.

En un día tan especial, la tonadillera ha vuelto a demostrar que tiene muy presente a su marido enviando un ramo de flores al mausoleo del mítico torero en Sevilla y, a pesar de que su relación con Kiko continúa siendo completamente inexistente, no ha dudado en incluir su nombre en el arreglo floral, en el que podemos leer “Tu esposa e hijo”.

Una muestra de ‘buena voluntad’ por parte de Isabel Pantoja, que a diferencia de otras fechas señaladas en las que excluía al Dj en el envío de su ramo, sí lo ha tenido en cuenta en esta ocasión. ¿Está dispuesta la artista a tender puentes con Kiko coincidiendo con el aniversario de muerte de Paquirri y cuando está a punto de cumplirse el un año del fallecimiento de su madre, doña Ana, cuando fue la última vez que habló con su hijo?

Una actitud conciliadora que nada tiene que ver con la del Dj, que ha optado por mandar al cementerio una cruz de flores blancas con un mensaje en el que ha querido destacar a sus tres hijos pero en el que no se ha acordado de la tonadillera: “De tu hijo y tus nietos”.

Además, Kiko ha querido recordar a su padre publicando en redes sociales una de las escasas fotografías que tiene con el torero - ya que falleció cuando él tenía 7 meses - y unas emotivas palabras con las que ha confesado la falta que le hace su padre: “Tal que así me dejaste hoy hace 38 años y nunca jamas volví a sentir tus abrazos ni tus besos. A día de hoy y siendo padre de 3 hijos se me vuelven a llenar de lágrimas los ojos de solo pensar como tuviste que sentirte al saber que no verías más a tus hijos. Papá, dónde quiera que estés, te amo con todo mi corazón y te echo tanto de menos” ha publicado, ‘dando la espalda’ una vez más a Isabel Pantoja en un día especialmente doloroso también para ella.

A los ramos de la tonadillera y de Kiko se une además el enviado por la hermana del torero, Teresa Rivera, que después de reprochar públicamente a Cayetano y a Francisco - que, por cierto, nunca mandan flores a la tumba de su padre - que no la llamasen para darle el pésame cuando falleció su marido, ha querido tener este detalle con Paquirri, del que se dice que siempre fue su hermano favorito.