Carmen Borrego intenta acabar con el matrimonio de Ana María Aldón y Ortega Cano

La lucha mediática de la familia Ortega Cano continúa. En esta ocasión ha sido Carmen Borrego la encargada de echar ‘más leña al fuego’ en el distanciamiento entre José Ortega Cano y Ana María Aldón asegurando que la mujer del diestro podría irse a Sanlúcar con la excusa de que su madre está muy enferma: “Ana María Aldón ha tocado fondo” ha comenzado diciendo Carmen.

Aunque la propia Ana María se ha encargado de lanzar varios mensajes a su marido a través del programa de televisión en el que trabaja, la participante de ‘Supervivientes’ estaría viviendo sus horas más bajas en la casa familiar donde se encuentra como una verdadera extraña. Como la propia Carmen Borrego ha explicado en su intervención en ‘Sálvame’, el circulo más cercano de Ana María está especialmente preocupado por ella tras la última llamada de José Ortega Cano al programa de ‘Ya son las 8’ en la que pidió que tanto su hija como su mujer le dejaran en paz. “A mí me ha llamado una persona y me dice: ‘te pido que llames a Ana María porque estoy muy preocupado’. Le pregunto que qué ha pasado. Esa persona me dice: ‘después de ayer, cuando oye a su marido entrar en Ya son las ocho, ella se ha venido abajo. Está muy mal. Estoy preocupado de lo mal que está’” ha explicado Carmen.

Tras producirse esa llamada entre ambas, la hija menor de las Campos ha vuelto a insiste en la preocupación por el estado de salud de la colaboradora: “Estoy muy preocupada por las condiciones en las que está”, ha afirmado Borrego. “Está muy mal. Pero ella no quiere separarse de su marido, quiere que él le dé su sitio. Me han pedido que haga esto público porque es la única forma de ayudar a Ana María”.

Durante la conversación, en la que la mujer de Ortega Cano ha terminado derrumbándose, le ha explicado que la convivencia se está haciendo muy complicada: “Tengo que pedir permiso para todo. En mi casa manda más Marina, la asistenta, que yo. Manda más Gloria Camila que yo”.