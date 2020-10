Belén Esteban, agredida en plena calle al grito de “hija de...”

El estercolero de ‘Sálvame’ sigue escribiendo capítulos de lo más espantosos. El último es la supuesta agresión que ha sufrido su colaboradora estrella, Belén Esteban. La ‘reina del pueblo’ ha revelado que hace tiempo se encontró con una mujer por la calle y que sufrió una agresión. “Me llamó de todo hasta hija de... pero qué vas a hacer”, relató.

Hay pocas cosas de la vida de Belén Esteban que por el momento no se sepan en todo el país. Pero aún quedan secretos por desvelar. Lo dijo la propia ex de Jesulin en ‘Sálvame’, el programa de las tardes de Telecinco en el que colabora. Este sábado durante una conversación sobre el machismo la Esteban confesó que cuando era pequeña “siempre teníamos que esperar a que mi padre llegara a casa para comer, y eso era una actitud que no me gustaba nada”, confesó.

Belén Esteban está viviendo uno de sus mejores momentos, y es que después de pasar el confinamiento separada de su marido Miguel, ahora la princesa del pueblo vive felizmente de nuevo con el hombre que ha conseguido enamorarla hasta los huesos. Además, la colaboradora de televisión parece que está muy contenta porque las obras de la casa que era de Toño Sanchís van avanzando sin descanso.