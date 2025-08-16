Sofía Suescun y Kiko Jiménez se encierran en casa ante la creciente presión mediática Conchi Galdeano intenta sin éxito contactar con su sobrina en una tensa visita familiar que evidencia el aislamiento total de la pareja

Sofía Suescun y Kiko Jiménez permanecen completamente recluidos en su domicilio mientras crece la expectación mediática a su alrededor. En medio de los rumores y la falta de declaraciones, ha sido Conchi Galdeano —hermana de Maite Galdeano y tía de Sofía— quien ha protagonizado una escena inesperada al acudir con sus hijos a la vivienda de la pareja con la intención de hablar con ellos.

Conchi, conocida por su carácter directo y por haber sido una firme defensora de Sofía en los platós, llamó insistentemente al timbre sin obtener respuesta. Ante el silencio, se acercó a las vallas de la finca para comprobar si había algún movimiento en el interior, sin éxito. Pese a las circunstancias, no perdió la esperanza de ver a su sobrina, manteniéndose fiel a su estilo insistente y protector.

La escena, casi surrealista, terminó con la marcha de la familia en la misma furgoneta en la que llegaron, tras no recibir ninguna señal desde el interior de la casa. El episodio ha dejado en evidencia tanto la preocupación del entorno familiar como el férreo hermetismo que ha adoptado la pareja.

Aunque alejada de los focos desde hace un tiempo, Conchi vuelve a ejercer su papel de escudo familiar ante la adversidad, aunque esta vez, las puertas cerradas han marcado una distancia difícil de sortear.